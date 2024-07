Glory kondigt volgende gevecht in België aan: Jay Overmeer jaagt op revanche

Dat Glory terugkeert in België voor Glory 94, was al bijzonder. Sinds de rellen voor en tijdens Badr Hari - Arek Wrzosek was er geen kickboksgala meer bij de zuiderburen. Maar nu is Glory terug. En hoe. Ook Jay Overmeer mag vechten in Antwerpen.

Dat maakte Glory bekend. Hij vecht op 31 augustus in Antwerpen tegen Ismail Ouzgni. Hem kennen we van de serie House of Glory, waar hij één van de door Badr Hari getrainde vechters was. Hij verloor toen in de kwartfinale van dat programma van Mike Frenken, die door Rico Verhoeven in zijn team was opgenomen. Toch verdiende hij een contract bij Glory, waar hij één keer won en één keer verloor.

Ismail Ouzgni. ©Glory Kickboxing

Op jacht naar revanche

Overmeer is een Nederlandse vechter in het weltergewicht, die gebrand zal zijn om weer eens te winnen. Hij wacht al meer dan een jaar op een zege in een Glory-gevecht. De 27-jarige kickbokser, nummer vier van de Glory-ranking in het weltergewicht, verloor de afgelopen drie partijen.

Laatste zege Overmeer: maart 2023

Overmeer verloor achtereenvolgens van Endy Semeleer, Chico Kwasi en in mei van dit jaar verloor hij nog van de Bulgaar Teodor Hristov. Zijn laatste overwinning dateert van maart 2023, toen hij won van Jamie Bates. Hij zal dus gebrand zijn op revanche voor zijn lose-streak en zich willen bewijzen bij Glory.

Bahram Rajabzadeh

Tijdens Glory 94 zien de kickboksfans ook de terugkeer van Bahram Rajabzadeh. De vechter uit Azerbeidzjan stond in de finale van de Glory Grand Prix voor de lichtzwaargewichten en verloor daarin van Donegi Abena. Wel werd niet de winnaar, maar Rajabzadeh vanwege zijn agressieve stijl de publieksfavoriet.