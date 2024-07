Glory keert na rellen terug in België en zet Bahram Rajabzadeh meteen op prachtig affiche

Kickboksorganisatie Glory heeft een bijzondere locatie onthuld voor Glory 94. Op 31 augustus 2024 keert het kickboksen terug in België, nadat eerdere vechtsportgala's daar in rellen ontaardden.

Op de fightcard in Antwerpen staat meteen een headliner. Bahram Rajabzadeh keert alweer heel snel terug, nadat hij vorige maand in de finale van de Glory Grand Prix bij de lichtzwaargewichten verloor van Donegi Abena. De vechter uit Azerbeidzjan gaf aan geblesseerd te zijn.

'Volgende keer neem ik een mes mee': bizarre uitspraken na omstreden opgave in Glory Grand Prix Bahram Rajabzadeh plaatste zich voor de finale van de Glory Grand Prix voor lichtzwaargewichten in Ahoy door Sergej Maslobojev te verslaan. De Litouwer bloedde uit zijn lip.

Bahram Rajabzadeh - Stefan Latescu

Maar niet zó geblesseerd dat hij niet kan vechten. Aan het einde van de zomer vecht hij dus alweer zijn volgende partij. In de Lotto Arena in Antwerpen is dan de Roemeen Stefan Latescu zijn tegenstander. Ook hij vocht tijdens de Glory Grand Prix, maar verloor in de kwartfinale al van Abena, de latere winnaar.

Donegi Abena steelt de show met spectaculaire knock-out bij Glory Grand Prix De Glory Grand Prix bij de lichtzwaargewichten is gewonnen door Donegi Abena. Hij liet Bahram Rajabzadeh alle hoeken van de ring zien en nam zo de hoofdprijs van 100.000 dollar mee uit Ahoy.

'Thuisvechter'

Glory spreekt van een aardbeving van een gevecht tussen de twee en geeft daarnaast nog een ander gevecht prijs. De Belgische kickbokser Youssef Boughanem mag voor eigen publiek zijn Glory-debuut eerder dit jaar voortzetten. Hij vecht op 31 augustus tegen de Italiaan Angelo Volpe. Bij zijn debuutgevecht won de 34-jarige Belg van Stanislav Kazantsev.

Rellen in Hasselt

Het is voor het eerst sinds maart 2022 dat er weer een kickboksgala van Glory in België is. Tijdens Glory 80 in Hasselt braken er rellen uit tijdens het gevecht tussen Badr Hari en Arek Wrzosek. Hooligans van de Poolse club Legia Warschau, waar Wrzosek ook lid van is, vochten met fans van Hari.

Alle gevechten voor Glory 93 bekend: deze negen partijen staan op de fight card in Rotterdam Na de Glory Grand Prix bij de lichtzwaargewichten, die Donegi Abena op spectaculaire wijze won, gaan de ogen van de kickboksfans richting Glory 93. Van dat gala zijn nu alle gevechten bevestigd.

Glory 93 in Rotterdam

Voordat Glory 94 in Antwerpen opduikt, is er eerst nog een kickboksgala in Nederland. Op 20 juli is Glory 93 in Topsportcentrum Rotterdam. Daar staan ook een aantal topgevechten op het programma. Na Rotterdam en Antwerpen is Glory 95 in Kroatië. Daar keert Glory terug na een afwezigheid van tien jaar. Antonio Plazibat keert daar terug van een blessure en vecht tegen een Nederlander.