Streep door langverwachte terugkeer Conor McGregor bij UFC

De langverwachte terugkeer van Conor McGregor is uitgesteld. Hij zou eigenlijk op UFC 303 vechten tegen Michael Chandler, maar die partij gaat niet door. Dat zei Dana White, de grote baas van de UFC, donderdagavond. McGregor is in aanloop naar het gevecht geblesseerd geraakt.

"Oké mensen, hier ben ik weer. Conor McGregor doet niet mee bij UFC 303 tegen Michael Chandler door een blessure", kondigde White aan. McGregor vs. Chandler was het hoofdgevecht op 29 juni in de T-Mobile Arena in Las Vegas. Die stempel wordt nu gedrukt op de partij tussen de Braziliaan Alex Pereira en Jiří Procházka uit Tsjechië. Pereira werd de eerste UFC-vechter die wereldkampioen werd in het lichtzwaar- en middengewicht.

Conor McGregor om twee uur 's nachts feestend gespot vijf weken voor comebackgevecht Van Conor McGregor is bekend dat hij niet vies is van een feestje op zijn tijd. Toch zou je denken dat de Ier voor zijn comebackgevecht op 29 juni het stappen wel even overslaat. Niets blijkt echter minder waar, is te zien op beelden.

Feestende McGregor

MMA-verslaggever Ariel Helwani was optimistisch over een gevecht tussen Conor McGregor en Michael Chandler later dit jaar. Vijf weken voor de partij werd de Ierse kooivechter in een nachtclub gespot. Geen ideale voorbereiding. Ook werd een persconferentie in Dublin voorafgaand aan het gevecht afgeblazen, wat al zorgde voor de nodige vraagtekens.

Toch geen terugkeer? UFC last persconferentie Conor McGregor in Dublin op laatste moment af UFC-fans hebben maandagochtend een verontrustende boodschap van de vechtorganisatie. De persconferentie in Dublin, waarbij Conor McGregor en Michael Chandler zouden zijn, is op het laatste moment afgelast. Fans zijn nu bang dat de partij tussen de twee nu ook in gevaar komt.

De vrees van UFC-fans is nu uitgekomen. Na de beelden van een feestende McGregor en het schrappen van de persconferentie gingen veel mensen er al vanuit dat zijn langverwachte terugkeer niet doorging. De Ier vocht op 10 juli 2021 voor het laatst tegen Dustin Poirier. McGregor verloor toen, net als een half jaar eerder tegen dezelfde tegenstander. Het record van de Ier bij de UFC is 10-4. Van zijn laatste vier partijen verloor hij er drie.

The Ultimate Fighter: Team McGregor vs. Team Chandler

Conor McGregor en Michael Chandler stonden vorig jaar op televisie tegenover elkaar als coaches. De vechtersbazen trainden MMA-vechters in de show The Ultimate Fighter: Team McGregor vs. Team Chandler. Bij het bantamgewicht won Brad Katona, die getraind werd door McGregor. In een volledige Chandler-finale pakte Kurt Holobaugh de zege bij het lichtgewicht.

UFC 303 International Fight Week June 29th pic.twitter.com/P47PSsKcg0 — danawhite (@danawhite) June 14, 2024

UFC 303

UFC 303 gaat toch gewoon door, ondanks de afmelding van McGregor. Volgens enkele fans is de vechterskaart juist beter geworden. Kampioen Alex Pereira vecht in het lichtzwaargewicht tegen Jiří Procházka. Het duel tussen de Amerikaan Brian Ortega en Diego Lopes uit Brazilië in het vedergewicht is nu het co-main event.