Rico Verhoeven en manager kunnen opgelucht ademhalen na aangifte: 'Ondanks dat we ons geen zorgen maakten'

Rico Verhoeven en zijn manager Karim Erja worden niet vervolgd voor bedreiging. Dat laat de manager van de kickbokser namens hem en Verhoeven weten in een statement.

Ex-zakenpartner Tibor Koppens had aangifte gedaan tegen de vechter en zijn manager voor bedreiging tijdens een kickboksgala op 30 mei. Maar het Openbaar Ministerie (OM) heeft laten weten dat er geen onderzoek en dus ook geen rechtszaak volgt.

'We zijn geïnformeerd'

"Wij zijn geïnformeerd door de recherche dat de Officier van Justitie heeft laten weten niks te kunnen met de aangifte tegen Rico Verhoeven en mijzelf", zegt Erja in een statement aan deze site.

Aangifte tegen Glory-kampioen Rico Verhoeven vanwege bedreiging, management reageert Er is door ex-zakenpartner Tibor Koppens aangifte gedaan tegen Rico Verhoeven vanwege bedreiging in vereniging tijdens een vechtsportgala op donderdag 30 mei jongstleden. Het management van Rico Verhoeven ontkent middels een statement de aantijgingen. "Dit is iemand die bewust de media heeft benaderd om over de rug van Rico zijn blazoen schoon te vegen."

'Fijn dat we dit achter ons kunnen laten'

"Er is geen grond tot verdere stappen. Ondanks dat we ons geen zorgen maakten, gesterkt door getuigen en de wetenschap van hetgeen er zich daadwerkelijk heeft afgespeeld, is het fijn dat we dit weer achter ons kunnen laten", besluit Erja zijn statement.

Boos

Volgens Koppers werd hij door Verhoeven achter de schermen zijn vastgepakt en tegen een muur zijn gedrukt. Verhoeven zou daarbij zo boos zijn geworden dat hij flink tekeer ging tegen Koppers. Maar daar ziet het OM dus geen afdoende bewijs voor en laat de zaak rusten.

Rico Verhoeven stapt bij Glory Grand Prix de ring in voor emotionele oproep: 'We hebben hem nog lang nodig' Rico Verhoeven stapte bij Glory Grand Prix in het lichtzwaargewicht in voor een bijzondere boodschap. De kampioen bij het zwaargewicht vroeg om steun voor een belangrijk figuur in de wereld van het kickboksen.

Voedingssupplementen

Koppers en Verhoeven werkten jaren geleden samen omtrent Koppers voedingssupplementenbedrijf High End Nutrition, waar Verhoeven het gezicht van werd. Dat bedrijf is failliet gegaan en kregen beide partijen ruzie over de afhandeling. Volgens Erja is Verhoeven tonnen kwijt door de mislukte samenwerking.