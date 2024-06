Tarik Khbabez deelt foto van gescheurde pees: 'Hoop voor het einde van het jaar nog mijn titel te verdedigen'

Glory-ster Tarik Khbabez is voorlopig uitgeschakeld. Het lichtzwaargewicht heeft last van een gescheurde pees in zijn rechterhand. Het herstel zal een aantal maanden duren.

Afgelopen zaterdag vocht Tarik Khbabez nog in de Glory Grand Prix. De kampioen had toen al last van de blessure maar ging de wedstrijden toch aan.

In de halve finales verloor hij van Donegi Abena. Het gevecht was een rematch van de strijd om de wereldtitel in maart. Abena vond toen dat hij was bestolen van de kampioensgordel. Nu kon hij alsnog laten zien dat hij Khbabez de baas is. Abena won het toernooi nadat hij in de finale Bahram Rajabzadeh alle hoeken van de ring zien.

Ondanks de vechtlust van Khbabez, zal de Marokkaans-Nederlandse kickbokser het nu toch rustig aan moeten doen. "Ik moet mijn duim gefixeerd houden in het gips. Dit om het herstel te bevorderen", zegt Khbabez tegen Vechtsportinfo.nl. Op Instagram deelde hij een foto van zijn hand, vanuit het ziekenhuis in Alkmaar.

"Ik hoop voor het einde van het jaar nog mijn titel te verdedigen", aldus de 32-jarige Khbabez. "Stil zitten is niets voor mij maar ik moet mij hier nu even aan houden."