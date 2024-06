Warm welkom voor Jutta Leerdam in Puerto Rico: topschaatsster knuffelt erop los en werkt zich in het zweet

Jutta Leerdam heeft het frisse Nederland weer achter zich gelaten en verruild voor de zon in Midden-Amerika. De Westlandse schaatsdiva zit de komende tijd in Puerto Rico bij haar vriend Jake Paul én zijn hond. Zeker die laatste had haar flink gemist.

Leerdam bracht de afgelopen weken in Nederland door. De specialiste op de 1000 meter nam de tijd om met haar familie op pad te gaan. Zo dook ze met haar zussen de Noordzee in, maakte ze een boottochtje met haar broer en fietste ze met 'de beste vader ooit'. Ondertussen werd duidelijk dat ze komend seizoen geen onderdeel zal zijn van één van de gevestigde ploegen.

Wél bleek vlak voor haar vertrek dat ze de laatste dagen had meegetraind met Team Novus. "Dat was een leuke ervaring", zei teammanager Lieuwe Krol tegen Sportnieuws.nl. "Dat Jutta een topper is, staat buiten kijf. Dat ons team veel van haar kan leren ook. Maar een samenwerking is ook wederkerig. Jutta moet er zelf ook iets aan hebben en dat is ook gelukt. Of we structureel gaan samenwerken, is afwachten."

Drie dagen geleden liet Leerdam al zien op weg te zijn naar haar vriend en flink veel zin te hebben om hem weer te zien. Paul kreeg onlangs een flinke domper te verwerken toen bleek dat zijn groots aangekondigde gevecht met Mike Tyson moest worden uitgesteld. De komst van zijn vriendin zal ongetwijfeld voor de nodige, welkome afleiding zorgen.

Leerdam is inmiddels al weer flink aan het trainen rond de villa van Paul, zo blijkt uit haar stories op Instagram. Buiten de reünie met Paul zag ze ook haar andere blonde vriend weer terug: de hond van de bokser. Al eerder bleek ze een uitstekende band te hebben met de viervoeter en ook nu zijn de twee duidelijk blij elkaar weer te zien.

