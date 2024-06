Rico Verhoeven krijgt lachers op zijn hand bij reparatie van zijn G Wagon: 'Er moet een monteur komen'

Rico Verhoeven bezit een prachtige collectie van luxe auto's. Helaas voor de kickbokser lijkt de ruit te zijn ingeslagen van zijn Mercedes G Wagon. Voor een reparatie komt Rico langs bij de garage, waar hij een komische video heeft opgenomen.

The King of Kickboxing kan dankzij zijn sportieve prestaties in de ring en zijn ondernemersleven daarnaast veel geld spenderen aan de snelste bolides. Wij geven hem groot gelijk. Echter heeft één van de auto's uit zijn collectie schade opgelopen. In een video op zijn Instagram laat hij zien dat er een ruit is ingeslagen van zijn Mercedes G-klasse. Een duur grapje want zijn G63 heeft een nieuwprijs van 339.900 euro.

Ondanks de vervelende schade toont de 35-jarige Nederlander zijn gevoel voor humor tijdens de reparatie. "Ik heb slecht nieuws en ik heb goed nieuws. Het slechte nieuws is: er moet een monteur komen. Het goede nieuws: hij is heel dichtbij. Haaaaa."

Naast de robuuste G-klasse bezit Verhoeven nog meer peperdure auto's. Wat te denken van zijn McLaren 720s, met een waarde van meer dan drieënhalve ton. Deze wagen heeft een maximum snelheid van 341 km/h en gaat in 2,9 seconden van nul naar honderd kilometer per uur. Bovendien bezit de kickbokser een Audi RS3, Porsche Panamera Sport 4S Turismo, BMW X7 en nog enkele motororen.

Aangifte tegen Verhoeven

Eerder deze week kreeg de man van 1,96 meter uitspraak over de aangifte die tegen hem was gedaan. Ex-zakenpartner Tibor Koppens had aangifte gedaan tegen Verhoeven en zijn manager Karim Erja voor bedreiging tijdens een kickboksgala op 30 mei. Echter heeft het Openbaar Ministerie (OM) laten weten dat er geen onderzoek en dus ook geen rechtszaak volgt.

Volgens Koppers werd hij door Verhoeven achter de schermen vastgepakt en tegen een muur zijn gedrukt. Verhoeven zou daarbij zo boos zijn geworden, dat hij flink tekeer ging tegen Koppers. Maar daar ziet het OM dus geen afdoende bewijs voor en laat de zaak rusten.