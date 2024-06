Kijk hier de weging en staredowns van de Glory Grand Prix van de lichtzwaargewichten terug

De acht beste lichtzwaargewichten vechten zaterdag 8 juni tegen elkaar tijdens de Glory Grand Prix. De kickboksers worden vrijdag 7 juni vanaf 12.00 uur gewogen en na elke weging volgt een staredown met de tegenstander.

De opvallendste entree maakte Donegi Abena. De oud-kampioen kwam met zijn handen wijd het podium en vertelde gelijk dat hij zich ontspannen voelde.” Ook Tarik Khbabez liet tijdens de persconferentie stevig van zich horen. “Touré blijft hangen in dat kinderachtige gedrag. Iedereen zal zijn naam morgen herinneren, maar dan op een hele andere manier.” De kampioen van de lichtzwaargewichtdivisie was ook heel duidelijk wie hij in de finale wil zien. “Bahram!”

Kijk hier de staredown en wegingen terug

Loting

De kwartfinales beloven al meteen spektakel. Zo is de nieuwe kampioen in de lichtzwaargewicht-klasse, Tarik Khbabez, gebrand om zijn status meteen waar te maken in de eerste kwartfinale. Hij vecht tegen de Fransman Pascal Touré. Hij is eigenlijk alleen bang dat zijn haarelastiekje breekt, zo zei hij tegen Sportnieuws.nl.

Pascal Touré kijkt uit naar Glory-gevecht tegen kampioen Tarik Khbabez: 'Grootste angst is dat mijn haarelastiekje breekt' Pascal Touré werd voor de Glory Grand Prix op 8 juni uitgedaagd door lichtzwaargewichtkampioen Tarik Khbabez. Een mooie uitdaging, vindt Touré. "Als hij mij niet had gekozen, had ik hem gekozen."

Donegi Abena

In de tweede kwartfinale hopen veel kickboksfans dat Donegi Abena wint van de Roemeen Stefan Latescu. Abena verloor zijn titelgevecht van Khbabez en volgens hem ook nog eens onterecht. Hij wil revanche en zich in de potentiële halve finale meteen meten met zijn rivaal die de kampioensriem afpakte.

'Ik noem het mijn lot': Donegi Abena pusht zichzelf over de grens om 'killers' te pakken in Glory Grand Prix Donegi Abena kan zijn laatste gevecht nog altijd moeilijk loslaten. Hij verloor zijn wereldtitel in het lichtzwaargewicht aan Tarik Khbabez in een controversieel gevecht. Nu staat de kickbokser voor de Grand Prix in diezelfde gewichtsklasse. Hij is gebrand om te laten zien dat hij de titel verdient.

Bahram Rajabzadeh

In de andere kwartfinales staan Sergej Maslobojev en Bogdan Stoica tegenover elkaar. Een ander gevecht waar de fans naar uitkijken is de laatste kwartfinale tussen Bahram Rajabzadeh en Ibrahim El Bouni. Misschien zit het vuurwerk wel in de staart. Rajabzadeh stond in maart ook al in de zwaargewicht Grand Prix, waarin hij in de halve finale verloor van Levi Rigters. Daarna ging de man uit Azerbeidzjan een gewichtsklasse lager en staat hij er meteen in de Grand Prix.