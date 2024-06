Sergej Maslobojev over achtmanstoernooi Glory: 'Man, ik heb het geluk wel nodig'

Sergej Maslobojev heeft normaal gesproken geen succeswens nodig. Maar de MMA-vechter uit Litouwen denkt daar nu - in aanloop naar het achtmanstoernooi van Glory - toch iets anders over. Maslobojev kijkt uit naar de Grand Prix in Rotterdam.

Maslobojev stond al eens met de titel bij Glory in zijn handen. De man uit Litouwen vocht in 2022 tegen Tarik Khbabez voor de titel en won het gevecht door een jurybeslissing. Later verloor hij die titel weer tegen de Surinamer Donegi Abena. De medicus in de ring stopte het gevecht wegens een snee in de scheen van Maslobojev. "Dat hij het gevecht stopte, was een enorme shock."

"Maar nu ben ik terug. En wil ik de puntjes op de i zetten." Bij de Glory Grand Prix voor de licht zwaargewichten neemt de 37-jarige Maslobojev het op tegen Bogdan Stoica. Als hij wint, komt hij in de halve finale tegenover Barham Rajabzadeh of Ibrahim El Bouni. Mogelijk vecht hij ook nog tegen Khbabez of Abena, maar dan moet Maslobojev sowieso de finale halen.

'Ik heb het geluk nu wel nodig'

En Maslobojev is er helemaal klaar mee. Hij benadrukt de fans dat ze een kaartje moeten kopen óf live aanwezig moeten zijn. "Normaal gesproken als mensen 'veel succes' tegen mij zeggen, reageer ik: dat moet je tegen mijn tegenstander zeggen. Maar in een toernooi met acht vechters, man... Ik heb het geluk wel nodig. Het zijn allemaal goede vechters. Het wordt een héél interessante avond. Ik ga niet zeggen wie de favoriet is - naast mijzelf, natuurlijk."

Maslobojev begon pas op zijn achttiende met MMA-vechten. "Door martial arts vond ik dapperheid en lef in mezelf. Dankzij MMA ben ik nu wie ik ben." Hij wordt nu gezien als een grote vechter bij de lichtzwaargewichten. The Lithuanian Sledge Hammer staat twee plekken onder de regerend wereldkampioen.

'Je kan je karakter niet trainen'

Hij legt nog eens uit hoe hij aan de top kwam: "Je kan je karakter niet trainen. Je hebt het, of je hebt het niet. Het maakt mij niet uit of ik sneeën, blauwe plekken of blessures heb, ik kom toch naar het gevecht. Ik herstel snel en ik geloof in mezelf."