Stefan Latescu klaar voor gevecht met Donegi Abena op Glory-toernooi: 'Geen probleem voor mij'

Stefan Latescu neemt het komende zaterdag op tegen Donegi Abena in de kwartfinale van de Glory Grand Prix. De Roemeense kickbokser is momenteel de nummer drie van de licht zwaargewichten (cruiserweight) bij Glory.

De 26-jarige Abena vocht zeventien keer in zijn carrière en verloor slechts twee van die gevechten. Zijn laatste nederlaag was in 2021. Latescu vocht ook pas tweemaal voor Glory. In september van vorig jaar won hij van Pascal Touré en in november van Ibrahim El Bouni. Dat laatste gevecht was in Arnhem.

Zijn komende gevecht is in Rotterdam. Bij een zege op de Surinamer Abena vecht Latescu mogelijk weer tegen Touré. De Fransman moet in de eerste ronde dan wel afrekenen met Tarik Khbabez. Latescu noemt het een eer om te vechten 'op zo'n hoog level', zegt hij op X. 'Ik beloof dat ik op 8 juni zal vechten tot de laatste druppel bloed.'

Vechten tegen Donegi Abena

Latescu zegt bij Glory: "Ik ben er klaar voor. Abena is een goede vechter, maar dat is geen probleem voor mij." De 26-jarige Abena won 27 gevechten en verloor er zeven. Abena was even de titelhouder bij de licht zwaargewichten, maar inmiddels is Khbabez de kampioen. De Marokkaan versloeg hem in maart in Arnhem.

"Het voelde zo goed toen ik gebeld werd om aan dit toernooi mee te doen", vertelt Latescu over de Grand Prix. "Ik was aan het wachten op een nieuw gevecht en dit is groot nieuws voor mij. Toen ik het hoorde, begon ik direct met trainen."

It is an honor for me to fight at such a level in the Glory Grand Prix and I promise you that on June 8th I will fight until the last drop of blood! Blood for glory! For you! For Romania! 🇷🇴🔝🌏👑 #goldenboy #glory #grandprix #8junie #beast @GLORY_WS pic.twitter.com/rQkKPZQuYE — Latescu Stefan (@StefanLatescu) May 20, 2024

Hoog trainingsniveau

En zijn trainingen zijn volgens de Roemeen niet mals: "Ik heb mijn intensiteit verhoogd. Ik ben meer gaan focussen op uithoudingsvermogen. Op die manier kan ik in elk gevecht het hoogst mogelijke niveau halen."

"Het zou een droom zijn om de beste van de wereld te worden en deze Grand Prix te winnen. Ik wil de eerste Roemeen zijn die de Grand Prix wint en daarna de eerste die de Glory-gordel pakt. Ik hoop dat ik een rolmodel kan worden voor de nieuwe generatie. Ik wil laten zien dat alles mogelijk is, ondanks alle obstakels en moeilijkheden."