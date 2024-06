Pascal Touré kijkt uit naar Glory-gevecht tegen kampioen Tarik Khbabez: 'Grootste angst is dat mijn haarelastiekje breekt'

Pascal Touré werd voor de Glory Grand Prix op 8 juni uitgedaagd door lichtzwaargewichtkampioen Tarik Khbabez. Een mooie uitdaging, vindt Touré. "Als hij mij niet had gekozen, had ik hem gekozen."

Touré werd door Khbabez uitgedaagd om het in de eerste ronde al op te nemen tegen de kampioen. "Dat had ik al gehoopt", verteld Touré. "Als hij mij niet had gekozen, had ik hem gekozen. Hij is de kampioen, dus die moet je verslaan. Ik wil de top direct confronteren."

Tarik Khbabez klaar voor gevecht met Pascal Touré tijdens Glory: 'Onze Franse boy, ik ken je naam niet' Hij is de huidig kampioen en is daarom een van de grote favorieten voor Glory Light Heavyweight Grand Prix in Rotterdam Ahoy.op 8 juni: Tarik Khbabez. Aan zelfvertrouwen is er bij hem zoals altijd geen gebrek. "Drie gevechten, één nacht. Dan ben ik kampioen."

Op het moment dat Khbabez zijn tegenstander koos wist hij de naam van Franse kickbokser niet. "Die Franse jongen", wees hij aan. Maar Touré maakt zich geen zorgen om zijn onbekendheid. Na a 8 juni zal hij mijn naam zeker onthouden", zegt hij.

"Ik denk dat ik het minst bekend ben van alle deelnemers aan dit toernooi. Tegenwoordig zijn ook niet alleen de prestaties in de ring van belang, maar ook de populariteit op sociale media", denkt 28-jarige Touré. "Ik denk niet dat ik ondergewaardeerd ben, gewoon het minst bekend. Maar ik heb net zoveel kans om te winnen als de anderen."

De Fransman al best wat gepresteerd in zijn leven. In 2023 was hij volgens Combat Press de nummer 10 lichtzwaargewicht van de wereld. Tijdens Glory 91, afgelopen april, versloeg hij Mohamed Amine.

Muay Thai

Touré hoopt gebruik te maken van zijn eigen stijl in het gevecht met Khbabez. "Zijn stijl is Hollands, zoals veel vechters op het toernooi. Ik vecht met meer Muayi Thai invloeden. Maar de reden dat ik met hem wil vechten heeft daar niet mee te maken. Dat is puur omdat hij kampioen is."

Glory voegt knaller toe aan Glory 93: rematch voor Michael Boapeah na bloederige eerste partij Glory heeft weer een nieuwe partij toegevoegd aan de Glory 93-kaart in Rotterdam op 20 juli. Michael Boapeah neemt het daarin een rematch op tegen de Zwitserse Congoleers Ulric Bokeme.

Grootste angst

Bang om te verliezen is Touré niet. Zijn voorbereiding moet goed zijn. Daaronder valt ook het doen van zijn lange haar. "Mijn grootste angst is dat mijn haarelastiekje breekt. Die kan een coach niet repareren."