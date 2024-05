Bogdan Stoica vertrouwt op zijn roots in aanloop naar Glory: 'Bij Roemenen zit vechten in het bloed'

Bogdan Stoica is een van de acht kickboksers die op 8 juni in actie komt tijdens de Glory Light Heavyweight Grand Prix in Rotterdam Ahoy. De Roemeen staat te popelen om zijn opponent Sergej Maslobojev aan te pakken.

De Oost-Europeaan is een ervaren vechter en is klaar voor de strijd in Rotterdam. "Ik kan niet wachten om te laten zien waar ik tot in staat ben", vertelt hij in een video van Glory.

Hoewel hij niet door iedereen wordt gezien als topfavoriet, denkt hij wel degelijk kans te maken. "Winnen zou een droom zijn die uitkomt. Elke vechter heeft een kans om dit gevecht te winnen. Het verschil wordt gemaakt door ervaring en skills", verwacht Stoica.

De derde kwartfinale van het toernooi gaat tussen Sergej Maslobojev uit Litouwen en de Roemeen. Dat er Roemeens bloed door zijn aderen stroomt, is volgens Stoica een voordeel als het om knokken aankomt. "Bij Roemenen zit vechten in het bloed."

Dat zullen we die avond in Rotterdam zeker ontdekken, want in de tweede kwartfinale neemt zijn landgenoot Stefan Latescu (22) het op tegen Donegi Abena.

