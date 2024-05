'Ik noem het mijn lot': Donegi Abena pusht zichzelf over de grens om 'killers' te pakken in Glory Grand Prix

Donegi Abena kan zijn laatste gevecht nog altijd moeilijk loslaten. Hij verloor zijn wereldtitel in het lichtzwaargewicht aan Tarik Khbabez in een controversieel gevecht. Nu staat de kickbokser voor de Grand Prix in diezelfde gewichtsklasse. Hij is gebrand om te laten zien dat hij de titel verdient.

Het is nog een kleine twee weken voor Abena's eerste gevecht in de Grand Prix, tegen de Roemeen Stefan Latescu. Hoe zien Abena's laatste trainingsweken eruit? "In de laatste week voor het gevecht neem ik lekker rust. Dan laat ik mijn lichaam herstellen. Dat moet ook, want de twee weken daarvoor ga ik keihard werken."

Gevechten Glory lichtzwaargewicht Grand Prix bekend: Khbabez kiest voor de 'veilige' kant Vrijdagmiddag tijdens de loting van Glory lichtzwaargewicht Grand Prix werd de ene naar de andere vechter uitgedaagd. Kampioen Khbabez gaat het op 8 juni als eerste opnemen tegen de Fransman Pascal Touré.

'Hoe kon ik verliezen?'

Hij wil zichzelf pushen naar een nieuw level. Want zijn oude niveau was blijkbaar niet goed genoeg om zijn wereldtitel te behouden. "Hoe kon ik van Khbabez verliezen op punten, terwijl ik meer punten scoorde dan hij? Ik vind het nog steeds ongelofelijk dat ik verloor. Ik noem het mijn lot dat ik nu in de Grand Prix sta. Daar wil ik laten zien dat ik de beste ben."

Donegi Abena over scheids bij laatste titelgevecht: 'Dat ze incapabele mensen op zulke partijen zetten...' In maart verloor Donegi Abena de wereldtitel lichtzwaargewicht bij Glory en hij is uit op revanche. Tijdens een interview met Giovanni Tjin van Sportnieuws.nl laat Abena weten dat hij de Grand Prix in zijn gewichtsklasse van 8 juni gaat winnen en het maakt hem niet uit wie hij tegenkomt.

'Mentaal over de grens pushen'

Hoe gaat Abena zich tot dat nieuwe niveau trainen? "Ik moet mezelf mentaal over de grens heen pushen. Ik moet mijn hoofd trainen om tegen mijn lichaam te zeggen dat het voorbij de vermoeidheid kan. Ik ga namelijk sowieso moe worden. Na het eerste gevecht, na het tweede gevecht en tijdens het derde gevecht. Daar moet ik doorheen."

Bogdan Stoica vertrouwt op zijn roots in aanloop naar Glory: 'Bij Roemenen zit vechten in het bloed' Bogdan Stoica is een van de acht kickboksers die op 8 juni in actie komt tijdens de Glory Light Heavyweight Grand Prix in Rotterdam Ahoy. De Roemeen staat te popelen om zijn opponent Sergej Maslobojev aan te pakken.

'Hier zitten killers'

Abena kijkt uit naar de Grand Prix op 8 juni in Rotterdam Ahoy. Het wordt volgens hem een groter spektakel dan de Grand Prix bij de zwaargewichten, die Rico Verhoeven relatief makkelijk won. "Onze divisie is sowieso mooier en explosiever dan de zwaargewichten. Hier zitten echte killers. Het wordt een mooi toernooi."

Zelfverzekerde Ibrahim El Bouni klaar voor 'gevaarlijk' Glory-toernooi: 'Ik ga winnen, want ik ben de beste van de wereld' Ibrahim El Bouni is een van de acht kickboksers die deelneemt aan de Glory Light Heavyweight Grand Prix in Rotterdam Ahoy. De Marokkaan neemt het op zaterdag 8 juni als eerste op tegen Bahrim Rajabzahdeh en is vol vertrouwen. Hij schuift zichzelf naar voren als topfavoriet voor de overwinning.

'Hij doet maar'

Tijdens de loting van de Grand Prix koos Latescu Abena uit als tegenstander. Vooral omdat hij via de beste kickboksers en tegen de beste kickboksers naam wil maken bij Glory. Tijdens de staredown in de ring stonden de twee hoofd tegen hoofd. "Maar ik ben niet onder de indruk van wat ik zie bij hem. Hij kan met z'n kop tegen mij gaan staan, maar ik heb vervelendere dingen gezien en meegemaakt. Hij doet maar."

Tarik Khbabez rekent op finale tegen Bahram Rajabzadeh bij Glory Grand Prix: 'Maar het is een toernooi hè' In maart won Tarik Khbabez van Donegi Abena en pakte daarmee de wereldtitel bij het lichtzwaargewicht van Glory. Sindsdien heeft de Marokkaanse kickbokser genoten van zijn gezin en lekker doorgetraind. Op 8 juni moet de kampioen laten zien waarom hij de beste is. In aanloop naar de lichtzwaargewicht Grand Prix van Glory sprak Giovanni Tjin van Sportnieuws.nl met Khbabez.

Loting en rematch op komst

Als Abena van Latescu wint, wacht mogelijk de rematch tegen Khbabez. De Marokkaan moet op zijn beurt wel eerst de kwartfinale winnen van de Fransman Pascal Touré. De andere kwartfinales zijn Sergej Maslobojev - Bogdan Stoica en Ibrahim El Bouni - Bahram Rajabzadeh.