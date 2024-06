Nieuwe datum voor 'Gevecht van de Eeuw' tussen Jake Paul en Mike Tyson bekend

Jake Paul en Mike Tyson hebben een nieuwe datum gevonden voor het 'Gevecht van de Eeuw'. Op vrijdag 15 november stappen de twee vechtersbazen in de ring. In eerste instantie zou het gevecht in juli worden gehouden, maar dat ging vanwege gezondheidsproblemen bij Tyson niet door.

"Nieuwe datum, dezelfde plaats, hetzelfde lot", schrijft Jake Paul bij een nieuwe poster van het gevecht. De bokspartij zal net als in eerste instantie plaatsvinden in het AT&T Stadium in Arlington, Texas. Dat is normaal gesproken het onderkomen van NFL-club Dallas Cowboys en kunnen zo'n 80.000 fans in.

Medische problemen Mike Tyson

Vorige week zaterdag maakte Most Valuable Promotions, dat de bokspartij organiseert, bekend dat er een streep ging door het gevecht op 20 juli. Dat had te maken met gezondheidsproblemen bij de 57-jarige Mike Tyson. "Helaas heb ik het advies gekregen om mijn training een paar weken lichter te maken, zodat ik kan uitrusten en herstellen", liet de bokslegende toen weten. Tyson werd een paar dagen eerder niet lekker op een vliegtuig van Miami naar Los Angeles.

Jake Paul was uiteraard teleurgesteld, maar toonde opvallend genoeg ook zijn menselijke kant. Hij bekommerde zich op de fysieke situatie van zijn tegenstander. "Ik hou van die man, ik heb zo veel respect voor hem. Ik wil dat Mike gezond is", zei Paul, die 'kapot' en 'sprakeloos' was van het nieuws. Inmiddels is er dus een nieuwe datum gevonden en kan het bulken weer beginnen.

Dikke Jakey

In aanloop naar het gevecht van 20 juli propte de vriend van Jutta Leerdam zich namelijk helemaal vol, met als doel om 110 kilogram te wegen. Door de afzegging moest hij gedag zeggen tegen pizza, en dat viel hem zwaar. "Het was leuk om dik te zijn. Ik zal je missen, dikke Jakey. Je was zo schattig en donzig."

Dankwoord Tyson

Mike Tyson is blij dat er een nieuwe datum is gevonden. "Hoewel we het gevecht moesten uitstellen, zal ik binnenkort de training hervatten. Ik ben de medische staf die mij heeft behandeld en MVP, Netflix en AT&T Stadium dankbaar voor hun harde werk om de beste datum voor alle partijen te vinden."