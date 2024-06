Je was zo schattig en donzig': Jake Paul neemt verplicht afscheid van 'dikke'

Jake Paul hoeft in juli niet meer tegen Mike Tyson te vechten, omdat de Amerikaanse bokslegende niet fit genoeg is. Voor dat gevecht was Paul flink aan het bulken, maar dat is verleden tijd. En dat vindt het vriendje van schaatsster Jutta Leerdam stiekem wel jammer.

"Geen zwaargewicht eten meer voor Mike Tyson de komende weken. Tot ziens pizza", schrijft Paul met een verdrietige emoji op X. Naar eigen zeggen is Paul weer onder de 100 kilogram gedoken, waar hij in aanloop naar het gevecht nog 110 kg wilde wegen. "Het was leuk om dik te zijn. Ik zal je missen, dikke Jakey. Je was zo schattig en donzig."

No more heavyweight eating for Mike Tyson for the next few weeks. Bye bye pizza:(. Back down to 219 already



It was fun being fat :( I will miss you fat jakey you were so cute and fluffy pic.twitter.com/d9ADOmoYg0 — Jake Paul (@jakepaul) June 4, 2024

Gevecht met Mike Tyson uitgesteld

Zaterdag werd bekend dat het gevecht tussen Jake Paul en Mike Tyson, oorspronkelijk gepland op 20 juli, niet door kon gaan. "Helaas heb ik het advies gekregen om mijn training een paar weken lichter te maken, zodat ik kan uitrusten en herstellen", reageerde Tyson, die inmiddels 57 jaar oud is. Paul baalde van het nieuws, maar leefde ook mee met zijn tegenstander: "Ik hou van die man, ik heb zo veel respect voor hem. Ik wil dat Mike gezond is."

Er is nog geen exacte datum gevonden voor het 'Gevecht van de Eeuw' tussen Paul en Tyson. Naar alle waarschijnlijkheid vindt het later in 2024 plaats. Logan Paul, de oudere broer van Jake, wilde wel als noodoplossing dienen. Ook de excentrieke bokser Ryan Garcia bood zich al eens aan.

Gevecht met KSI?

Op X leek Paul ook alvast te hinten op een nieuw gevecht in 2025, met rivaal KSI (ook wel bekend als JJ Olantunji). "Ik heb KSI en zijn voorhoofd zojuist weer de kans gegeven voor juli", schreef hij nadat zijn gevecht met Tyson was afgeblazen. "Hij zei dat hij in augustus vecht. Cool. Ik vecht in oktober/november. Februari is het. Regel het Most Valuable Promotions."

I just gave KSI and his forehead the opportunity again for July. He said he’s fighting in August. Cool. Im fighting in October/November. February it is, 200 lbs, MSG, NYC. Get it done @MostVpromotions — Jake Paul (@jakepaul) June 1, 2024

Tegen wie Paul in oktober of november vecht, is niet bekend. Waarschijnlijk doelt hij op de partij tegen Mike Tyson. Paul hoopt in februari 2025 op een broederstrijd. Hij tegen KSI en zijn oudere broer Logan Paul tegen Deji, het jongere broertje van KSI.