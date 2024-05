Tyjani Beztati reageert op uithaal van Chico Kwasi: 'Hij wil zich anders voor doen dan hij is'

Twee grote kampioenen staan tegenover elkaar tijdens Glory 93. Tyjani Beztati neemt het op tegen Endy Semeleer. Wereldkampioen Chico Kwasi uitte zijn ongenoegen over die keuze van Glory op Instagram, maar volgens Beztati komt Kwasi 'pas net kijken'.

Kwasi had graag zelf Beztati als uitdager gehad. Hij pakte onlangs de wereldtitel weltergewicht af van Semeleer. "Tyjani als je tenminste één keer mijn naam had genoemd, vocht je nu voor de titel tegen mij. Maar ja... Zie je snel", schreef Kwasi op Instagram.

In een interview met Sportnieuws.nl-verslaggever Giovanni Tjin heeft Beztati gereageerd op de uithaal van Kwasi. "Een echte kampioen noemt geen namen. Snap je? En ik ben zesvoudig wereldkampioen en niet zesvoudig matchmaker. Dus het is niet aan mij om zijn naam te noemen", zegt Beztati.

'Hij komt net kijken'

"Ik ken Chico. Hij is een hele lieve jongen. En hij wil zich nu eigenlijk een beetje anders voor gaan doen dan dat hij is. Want ik weet dat hij niet zo is. En los daarvan ben ik zesvoudig wereldkampioen, en is het niet aan mij om zijn naam te noemen. Hij komt net kijken."

Beztati kreeg bovendien van Glory te horen dat een gevecht tegen de kersverse wereldkampioen niet meer mogelijk was. "De partij lag al op tafel. Ik zou eigenlijk al vanaf het begin tegen Semeleer vechten, omdat hij ook een veelvoudig kampioen is, net als ik. Toen hij verloor was dat een beetje een incident, ongelukkig. En uiteindelijk was het wegens omstandigheden niet meer mogelijk om tegen Chico (Kwasi) te vechten. Omdat hij pas later weer beschikbaar was."

Dat vindt het 26-jarige weltergewicht niet erg. "Deze partij is nu de route. En wanneer ik deze win én ik win de partij tegen Chico, als niemand anders hem al eerder onttroond, dan kun je wel echt stellen dat ik de échte kampioen ben. Dit is de route die ik moet bewandelen. Zo zie ik dat."

Hogere gewichtsklasse

Beztati zal tijdens Glory vechten in een hogere gewichtsklasse dan hij eerder deed. De welterweight divisie is een gevaarlijke divisie en een gewichtsklasse hoger dan wat hij gewend is. Zelf ziet de kickbokser daar geen probleem in. "Ik vecht normaal op 70 kilogram en nu wordt het 77. Voor mijzelf is er persoonlijk geen verschil. Ik bedoel vechten is vechten. Dus ook dit is gewoon een gevecht."

Hongerig en gemotiveerd

"Ik wil laten zien dat ik ook met 77 kilogram een van de besten ben, al dan niet de beste. Great things take time, there’s no rush in greatness", zegt Beztati. Hij wil alles op alles zetten om zichzelf te bewijzen. "Semeleer is nu weer een partij waardoor er een vuurtje in mijn lichaam gaat branden. Daardoor ga ik superhongerig en gemotiveerd naar de training."