Nederlandse Vechtsportbond treedt toe tot NOC*NSF: 'Plek op Olympische Spelen zou te gek zijn!'

De kersverse Nederlandse Vechtsportbond (NVB) is toegetreden tot de NOC*NSF. De toetreding is een mooie blijk van waardering voor de NVB, die pas in het begin van 2024 is opgericht. De bond hoopt zo de sport verder te kunnen professionaliseren.

Zowel het bestuur als het bureau van NOC*NSF hadden vooraf vertrouwen in de plannen van de NVB en in dat geval is toetreding praktisch een formaliteit. Toch kenden NVB-directeur Rion Rijker en voorzitter Peter Kwint spanning voorafgaande aan de vergadering. "Er kan bijna niks fout gaan, maar wat zou ik na de afgelopen maanden blij zijn als het er doorheen is", vertelde Kwint ietwat gespannen. Rijker (al ruim twintig jaar actief in de vechtsportwereld) en Kwint (tien jaar actief geweest bij Vechtsport Autoriteit) willen met de nieuwe vechtsportbond zorgen voor meer uniformiteit in de sport.

'Meer rimpels, maar nog steeds in vorm': Rico Verhoeven na vijf jaar opnieuw op cover van Men's Health Rico Verhoeven staat voor de derde keer op de voorpagina van Men's Health. Ondanks dat de kickbokser topfit is moest hij toch nog wat extra diëten voor de perfecte foto van zijn gespierde torso. Dat bleek best lastig.

Nieuw Nederlands kampioenschap

"Nu gaat alles in principe onder dezelfde bond vallen, waardoor sporters niet meer tussen negen of tien bonden hoeven te kiezen", legt Kwint uit. "Bij de ene partner gelden heel andere regels dan bij de ander. We willen paden uitstippelen en dingen opzetten waardoor sporters makkelijker een bepaalde weg kunnen bewandelen."

De vechtsporters kunnen ook in de toernooien verandering verwachten. "Er komt een Nederlands kampioenschap vanuit ons", kondigt Rijker aan. "Je ziet nu dat je in theorie bij elke partner Nederlands kampioen kan worden. Daardoor verliest zo'n titel een beetje z'n glans. We willen een duidelijke titel, waardoor je weet dat je echt de beste van Nederland bent in jouw gewichtsklasse."

Levi Rigters blikt terug op meeslepend Glory-gevecht tegen Rico Verhoeven: 'Ik heb het nog vaak gecheckt' Levi Rigters staat aankomend weekend weer in de ring tijdens Glory 92. Het leek er een tijdje op dat hij door een afzegging helemaal niet in actie zou komen, maar gelukkig voor hem is er een vervanger geregeld voor het duel in Rotterdam. In gesprek met Sportnieuws.nl blikt de kickbokser vooruit op het evenement en kijkt hij terug op zijn meeslepende gevecht met Rico Verhoeven.

Zweetpakkie

De NVB behaalde na enkele maanden hard werken al direct een mooie overwinning met toetreding tot het NOC*NSF. Daar heeft de bond op meerdere vlakken profijt van. Zo zal het basisfinanciering ontvangen, waardoor het personeelsbestand uitgebreid kan worden. Maar sporters profiteren ook in directere zin. Als je een sport beoefent die lid is van NOC*NSF kan je namelijk rekenen op meer begrip van scholen, weet Rijker uit eigen ervaring. "Je wil als topsporter op een bepaalde frequentie trainen en soms moet je naar het buitenland tijdens de tentamenweek. Voor iemand uit mijn klas die op hoog niveau zwom, werd er veel rekening mee gehouden. Voor mij als vechtsporter was er minder begrip."

Ook kunnen talentvolle vechtsporters volgens Rijker straks meer ondersteuning krijgen. "Een onkostenvergoeding, trainen met bepaalde teams, meer kennis over bijvoorbeeld voeding." Kwint vult aan: "Als je ziet hoe vaak er onprofessioneel wordt omgegaan met met weight cuts. Vechters die de dag voor het gevecht nog zes uur in de sauna zitten met een zweetpakkie aan. Je hebt toch menig voorbeeld gezien bij de weigh-ins van mensen die er meer dood dan levend staan. Als je dat iets professioneler had aangepakt, had je er vol enthousiasme gestaan. Professionele begeleiding gaat een kwaliteitsslag geven waar vechters zelf ook beter van worden."

Glory schorst Jamal Ben Saddik voor trappende beweging richting Rico Verhoeven Jamal Ben Saddik is voor een half jaar geschorst door vechtsportorganisatie Glory. Dit naar aanleiding van de taferelen die plaatsvonden tijdens de zwaargewicht Grand Prix in maart. Na een van de gevechten maakte Ben Saddik een trappende beweging richting Rico Verhoeven.

Imago

Het moet allemaal bijdragen aan een gezonder Nederland, én een beter imago voor de vechtsport. "Vechtsporten hebben decennialang hun maatschappelijke waarde aangetoond", is Rijker overtuigd. "In sommige wijken is de toegevoegde waarde binnen heel korte tijd zichtbaar. Er zijn veel mensen die zeggen: zonder deze sporten had ik misschien een heel ander pad ingeslagen. We willen de sport toegankelijk maken voor het brede publiek en ervoor zorgen dat iedereen kan zien hoe mooi de sporten zijn. En ons niet focussen op bepaalde negatieve aspecten die er onterecht nog wel een beetje aan kleven."

Olympische Spelen

Een ultieme bekroning zou een of meerdere van de vechtsporten die de NVB vertegenwoordigt (op dit moment kickbocksen, muaythai en MMA) op de Olympische Spelen zijn, vindt Kwint. "Als je het aantal boefenaars van deze sporten vergelijkt met sommige olympische sporten... Dan wil ik er gewoon bij! Dat zou te gek zijn. We hebben nu een plek aan tafel in Nederland, dat helpt sowieso."