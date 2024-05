Waarom heeft Petch, de wereldkampioen bij Glory 93, een cijfer in zijn naam?

Op 20 juli zal Glory 93 plaatsvinden en er zal een titelgevecht zijn in het vedergewicht (max. 65 kg). Wereldkampioen Petchpanomrung Kiatmoo9, beter bekend als 'Petch', zal zijn titel voor de achtste keer verdedigen. Maar waarom staat er een '9' in de naam van de wereldkampioen?

De naam Petch doet wellicht een belletje rinkelen, want deze Thaise vechter gaat al een tijdje mee op het hoogste niveau van de vechtsport. De wereldkampioen vedergewicht heeft een indrukwekkende record van 214 gevochten partijen, waarvan 171 gewonnen en 40 verloren. Sinds 2018 is Petch wereldkampioen en al zeven keer wist hij zijn wereldtitel succesvol te verdedigen, waardoor alleen Rico Verhoeven meer succesvolle titelverdedigingen voor Glory op zijn naam heeft staan.

De naam 'Petch'

Iedereen kent de Thaise vechter als Petch, maar zijn officiële naam is Petchpanomrung Kiatmoo9. In de traditie van Muay Thai vechten de vechters niet onder hun geboortenaam maar onder een aangewezen ringnaam. De legendarische Thaise vechter is afkomstig uit de Buriram-provincie en daar staat een duizendjaar oude tempel genaamd Hin Panom Rung (het stenen kasteel van Panom Rung), en Petch betekent diamant. Zijn ringnaam Petchpanomrung staat zo voor 'De diamant van Panom Rung'.

In de traditie van Muay Thai nemen de vechters de naam van hun team als tweede naam. Kiat is de naam van het dorp waar Petch trainde en Moo betekent straat. Kao betekent in het Thais negen, waardoor Kiatmoo9 staat voor 'Kiat straat 9' en het is de naam van de Muay Thai-school waar Petch vroeger getraind heeft.

Een andere legende die ook de naam Kiatmoo9 draagt is The Kicking Machine Superlek Kiatmoo9. Deze Thaise vechter is tweemaal Muay Thai wereldkampioen en momenteel wereldkampioen kickboksen in het vlieggewicht bij One Championship. De Buriram provincie is een ware broedplaats voor goede vechters.

Wereldkampioenschap Glory 93

Op 20 Juli moet Petch het voor de derde keer opnemen tegen de Japanner Kento Haraguchi, maar dit keer staat er een wereldtitel op het spel. De vorige twee keer wist de Thaise vechter de zwaarbevochten wedstrijd naar zich toe te trekken, maar gemakkelijk ging het niet.