Klapper van gevecht bij Glory 93: nummer één contender Abraham Vidales tegen recente debutant

Kickboksorganisatie Glory komt vrijdagmiddag met een nieuwe klapper van een gevecht voor Glory 93 op 20 juli. Abraham Vidales wil als nummer één contender in het vedergewicht een titelgevecht afdwingen met wereldkampioen Petpanomrung Kiatmuu9, ook wel bekend als 'Petch'. Dan moet Vidales wel langs recente debutant Miguel Trindade.

Vidales en Trindade nemen het in een spannende clash op tijdens de Glory-kaart op 20 juli in Topsportcentrum Rotterdam. Eerstgenoemde moet tegen Trindade zijn plek als nummer één contender verdedigen.

Druk op Vidales

De vechters onder de Mexicaan Vidales hebben namelijk allebei een recente zege op hun record staan. Zo won de nummer drie Berjan Peposhi onlangs van de huidige nummer vijf Ahmad Chikh Moussa en de nummer twee Denis Wosik rekende op Glory 92 af met de huidige nummer vier, de Nederlandse Jan Kaffa. De Thaise vechter Petch is al lange tijd kampioen in het vedergewicht.

Vidales VS Trindade

Abraham Ham Vidales

Vidales is in het vedergewicht kickboksen een bekende naam. De Mexicaan timmerde al fors aan de weg met zestien overwinningen in zijn carrière. Hij verloor pas twee partijen en won veertien van de zestien keer op knockout.

Bij Glory staat Vidales op zes zeges en twee nederlagen, waarvan vier overwinningen op knockout. In oktober 2022 vocht de Mexicaan al eens voor de titel, toen verloor hij op unanieme jurybeslissing van Petch. Na dat verlies won Vidales zijn laatste twee partijen en met een zege op Trindade hoopt hij weer een kans te krijgen om voor de titel te vechten.

Miguel El Unico Trindade

Trindade is tot nog toe een iets minder bekende naam in Glory. Op 23 december debuteerde hij in Rotterdam. De Portugees had daarvoor 57 overwinningen en was ISKA en WAKO Pro Europees kampioen. In zijn debuut ging Trindade ten onder tegen de huidige nummer drie Peposhi.

Met een partij tegen Vidales krijgt de Portugees dus een nieuwe kans om zich letterlijk en figuurlijk de rankings in te vechten. Trindade is pas 23 jaar en hij tekende samen met zijn vriendin een contract bij Glory. De eveneens Portugese Débora Évora vecht op het vrouwelijke bantamgewicht en ze verloor haar debuut tegen de Nederlandse Nina van Dalum.