Ajax Vrouwen niet bang voor ijzersterk Chelsea in kwartfinale Champions League: 'Een van de beste opties'

De Ajax Vrouwen nemen het in de kwartfinale op tegen Chelsea. De vrouwen van Suzanne Bakker spelen op 19 of 20 maart de heenwedstrijd in Amsterdam en moeten een week later op bezoek in Engeland. Bij Chelsea speelt een bekende: Oranje-international Aniek Nouwen staat onder contract bij de club uit Londen. Zij heeft echter een zware knieblessure en zal niet van de partij zijn.

Ajax eindigde in de groepsfase knap als tweede en plaatste zich daarmee voor het eerst voor de kwartfinales van de Champions League. Het was van te voren al duidelijk dat er een zware tegenstander uit de koker zou rollen en uiteindelijk werd het dus Chelsea.

Ajax weet ook al de mogelijke tegenstander in de halve finale, want de UEFA besloot om gelijk door te loten. Als Ajax van Chelsea weet te winnen, wacht in de halve finales de winnaar van de wedstrijd tussen SK Brann en FC Barcelona. Barça won vorig seizoen de Champions League.

'Er valt iets te halen'

Ajax-coach Suzanne Bakker zegt bij de NOS enorm uit te kijken naar de clash met Chelsea: "Dit is een fantastisch affiche. Ze zijn kampioen en staan ook dit seizoen bovenaan, maar we zullen alles doen om het ze lastig mogelijk te maken. Tactisch kunnen we mee, maar qua intensiteit en fysiek zijn zij wel verder."

Ook speelster Chasity Grant reageerde bij de NOS: "Als je ziet wie we hadden kunnen loten, dan was Chelsea een van de beste opties." Ajax had ook FC Barcelona of Olympique Lyon kunnen loten. Ajax speelde vorig jaar in de voorbereiding tegen Chelsea en die wedstrijd geeft hoop. "We merkten dat er iets te halen viel. We maken echt wel kans, net als in de groepsfase," zei Grant.

Knullig moment

Het ging trouwens niet helemaal goed tijdens de loting, want Ajax mocht Paris Saint-Germain niet loten. Beide teams zaten namelijk al bij elkaar in de groep. Desondanks werden de balletjes van beide clubs achter elkaar getrokken. Het werd opgelost door PSG door te schuiven naar de volgende wedstrijd en een nieuw balletje te pakken voor Ajax.

Wanneer zijn de kwartfinales?

Het duurt nog wel even voordat de kwartfinales gespeeld worden. De heenwedstrijden worden namelijk pas gespeeld op 19 en 20 maart. De returns zijn ruim een week later, op 27 en 28 maart. Het is nog niet duidelijk op welke van deze dagen Ajax het opneemt tegen Chelsea.

Loodzware tegenstander

Chelsea eindigde met veertien punten uit zes wedstrijden als eerste in Groep D. Dat het een loodzware loting voor Ajax is, blijkt wel uit het feit dat Chelsea de laatste vier jaar de landstitel pakte in Engeland. Ook bereikte het in 2021 de finale van de Champions League, die werd kansloos verloren van FC Barcelona. Naast Nouwen staan ook topspelers als Sam Kerr en Lauren James onder contract bij Chelsea.

Ajax plaatste zich voor de kwartfinales door als tweede te eindigen in Groep C. Het eindigde achter Paris Saint-Germain, maar hield knap Bayern München en AS Roma achter zich. Door de 2-1 winst in de laatste groepswedstrijd tegen de Italiaanse vrouwen was een plek bij de laatste acht een feit.