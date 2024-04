Analist ontslagen na opmerking over Lamine Yamal, spelers boycotten zender

Movistar, de Spaanse zender die Paris Saint-Germain - FC Barcelona uitzond, kreeg na de wedstrijd geen spelers voor de camera. De spelers van Barcelona én PSG boycotten de zender na een opmerking over Lamine Yamal voor de wedstrijd. Inmiddels heeft Movistar ook de samenwerking met analist German Burgos opgezegd wegens de uitspraak.

Burgos, oud-speler van Atlético Madrid, was als analist te gast bij Movistar. Hij zag de 16-jarige Yamal hooghouden bij de warming-up en zei vervolgens: "Mocht het toch niet goed uitpakken voor Yamal, dan kan hij altijd nog bij een stoplicht gaan staan."

Daarmee refereerde hij naar mensen die bij verkeerslichten jongleren voor kleingeld, iets wat in Spanje vaker gebeurt. Dat zette kwaad bloed bij de spelers, de UEFA én op sociale media. De spelers van Barcelona besloten geen interviews te geven aan Movistar, tot er publieke excuses van de zender kwamen. PSG was solidair aan de collega's uit Catalonië.

Excuses vanuit de studio

En dus schakelde het beeld na de wedstrijd direct terug naar de studio. Daar zei presentator Ricardo Sierra: "Ik begrijp dat velen onder jullie nu een interview verwachten met een Barcelona-speler. Maar Barcelona en PSG hebben ons laten weten dat zij geen spelers naar ons zullen sturen. Ze zijn boos vanwege een opmerking die eerder vandaag op onze set werd gemaakt. Onze oprechte excuses."

Ook Burgos moest door het stof. "Het was een opmerking zonder bijbedoelingen of zonder iemand pijn te willen doen. Het ging niet over zijn etniciteit of sociale klasse. Als iemand zich beledigd voelde, bied ik hierbij publiekelijk mijn excuses aan."

Ontslag

De excuses bleken echter niet genoeg. Movistar heeft in een verklaring laten weten dat de samenwerking met Burgos is beëindigd. Bovendien zijn "maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat dit niet meer gebeurt". De presentatoren van het programma hebben een waarschuwing gekregen. "Movistar Plus+ keurt elke vorm van discriminatie af en zal dit soort opmerkingen niet tolereren van werknemers of partners van het platform."

De samenvatting van PSG - FC Barcelona: