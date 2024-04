Play-offs promotie/degradatie | Dit is het resterende programma van de degradatiekandidaten

Met nog maar zes speelrondes in de Eredivisie te gaan wordt het nu echt spannend. Onder meer onderin de competitie is het voor sommige clubs alarmfase één. Dit is het resterende programma van de degradatiekandidaten.

15. RKC 24 punten

Van de vier teams die onderling uit lijken te maken wie er gaat degraderen, heeft RKC de beste papieren. De club uit Waalwijk stond lang zestiende, maar is van de vier onderste het best in vorm. In de laatste vier duels werd er door de Brabanders niet meer verloren.

RKC speelt nog tegen drie clubs waarvan zij best kunnen winnen. Gelijk aankomend weekend staat de belangrijkste op het programma: uit tegen FC Volendam.

Resterende schema RKC:

Zondag 7 april: FC Volendam - RKC

Zaterdag 13 april: AZ - RKC

Zondag 28 april: RKC - FC Utrecht

Zondag 5 mei: Heracles - RKC

Zondag 12 mei: RKC - PEC Zwolle

Zondag 19 mei: PSV - RKC

16. Excelsior 22 punten

Net na de zomer leek Excelsior misschien wel de verrassing van het seizoen te worden in de Eredivisie. Al gauw bleek dit niet te lukken, maar momenteel gaat het wel erg slecht in Kralingen. De Rotterdammers zijn afgezakt naar de zestiende plaats in de Eredivisie. Dit zou betekenen dat Excelsior na het seizoen nog moet strijden voor handhaving in de play-offs promotie/degradatie.

De laatste keer dat Excelsior won was op 19 januari tegen SC Heerenveen (3-0). In de tien duels die daarop volgde speelden de Kralingers twee keer gelijk en werd er acht keer verloren. Geen goede vorm dus. De komende twee weken zullen uitwijzen over Excelsior bij kan blijven bij RKC en wellicht nog voorbij kan gaan aan de Waalwijkers.

Resterende schema Excelsior:

Zaterdag 6 april: PEC Zwolle - Excelsior

Vrijdag 12 april: Excelsior - FC Volendam

Woensdag 24 april: Ajax -Excelsior

Maandag 6 mei: Excelsior - NEC

Zondag 12 mei: Excelsior - Heracles Almelo

Zondag 19 mei: Feyenoord - Excelsior

17. Vitesse 17 punten

De grootste club die moet vrezen voor (directe) degradatie is Vitesse. De Arnhemmers maken een dramatisch seizoen door en staan maar één punt boven de laatste plaats. Met vijf punten achterstand op Excelsior en nog maar zes wedstrijden te gaan lijkt het doek al bijna gevallen te zijn in Arnhem, maar er zijn gekkere dingen gebeurd in de Eredivisie.

Vitesse vreest voor toekomst: 'Kans is groot dat we volgend jaar niet meer bestaan' Bij Vitesse is het al langer alarmfase één, maar nu begint het nog erger te worden voor de Arnhemmers. Na de nederlaag tegen Sparta (1-4) lijkt degradatie een zekerheid, maar dat is niet het ergste wat de club boven het hoofd hangt: wellicht bestaat Vitesse volgend seizoen niet meer.

Voor Vitesse staat er aankomend weekend een speciaal duel op de planning. Zondag komt rivaal NEC op bezoek voor de Gelderse derby. Vervolgens is het schema niet gunstig voor de Arnhemmers, die nog maar één keer spelen tegen een club uit het linkerrijtje.

Resterende schema Vitesse:

Zondag 7 april: Vitesse - NEC

Zaterdag 13 april: PSV - NEC

Zondag 28 april: Vitesse - Fortuna Sittard

Zondag 5 mei: FC Utrecht - Vitesse

Zondag 12 mei: SC Heerenveen - Vitesse

Zondag 19 mei: Vitesse - Ajax

18. FC Volendam 16 punten

Helemaal onderaan staat FC Volendam. De club uit het vissersdorp bezet deze plek al een tijdje en de achterstand lijkt te groot om nog te overbruggen. Het verrassende punt tegen Feyenoord afgelopen donderdag kan wellicht voor geloof zorgen bij Volendam.

Ook voor FC Volendam zullen de komende twee duels cruciaal zijn. Eerst komt RKC op bezoek in het Kras Stadion en hier zullen ze eigenlijk de volle buit moeten pakken. Vervolgens staat er met de uitwedstrijd bij Excelsior weer een 'zespuntenduel' op de planning.

Resterende schema FC Volendam:

Zondag 7 april: FC Volendam - RKC

Vrijdag 12 april: Excelsior - FC Volendam

Zondag 28 april: Sparta - FC Volendam

Zondag 5 mei: FC Volendam - Ajax

Zondag 12 meiL FC Twente - FC Volendam

Zondag 19 mei: FC Volendam - Go Ahead Eagles