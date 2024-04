Play-offs Europees voetbal | Dit is het resterende programma van de kanshebbers

Met nog maar zes speelrondes in de Eredivisie te gaan wordt het nu echt spannend. Onder meer bij de plekken voor de play-offs voor Europees voetbal. Daarvoor komen nog een hoop clubs in aanmerking, maar wie van hen heeft het makkelijkste programma? Dat lees je hier.

Normaal gesproken spelen de nummer 5, 6, 7 en 8 van de Eredivisie in de play-offs voor Europees voetbal tegen elkaar. Omdat Feyenoord momenteel op een Champions League-plek staat en ook nog kans maakt op de beker (winst geeft recht op een ticket voor groepsfase Europa League), kan het ook zijn dat alles één plek opschuift. Als Feyenoord de beker wint, dan spelen de nummers 6, 7, 8 en 9 om de laatste Europese ticket: eentje voor de tweede voorronde van de Conference League.

5. Ajax 45 punten

Ajax staat momenteel vijfde en doet mee aan de play-offs wanneer Feyenoord niet in de bekerfinale wint van NEC. Als dat wel gebeurt, stroomt de club in in de tweede voorronde van de Europa League. De Amsterdammers maken een dramatisch seizoen door en moeten dus wellicht meedoen aan de play-offs. Wanneer die gewonnen wordt, ligt een ticket voor de tweede voorronde van de Conference League klaar.

Voordat het zover is speelt Ajax nog zes duels. De Amsterdammers krijgen nog Feyenoord en FC Twente voor de kiezen. Daarna spelen zij alleen nog maar tegen clubs uit het rechterrijtje.

Resterende schema Ajax:

Zondag 7 april: Feyenoord-Ajax

Zondag 14 april: Ajax-FC Twente

Woensdag 24 april: Ajax-Excelsior

Zondag 5 mei: FC Volendam-Ajax

Zondag 12 mei: Ajax-Almere City

Zondag 19 mei: Vitesse-Ajax

6. NEC 43 punten

In tegenstelling tot Ajax maakt NEC juist een droomseizoen door. De Nijmegenaren staan redelijk veilig als het gaat om een plek in de play-offs voor Europees voetbal en kunnen daarnaast nog voor het eerst in de clubhistorie de beker winnen. Dat zou automatisch een plek in de groepsfase in de Europa League volgend jaar opleveren.

NEC krijgt met AZ en Feyenoord ook nog twee taaie klanten tegenover zich. Daarnaast staat komend weekend de Gelderse derby op het programma: een wedstrijd apart in de regio Nijmegen-Arnhem.

Resterende schema NEC:

Zondag 7 april: Vitesse-NEC

Zondag 14 april: NEC-PEC Zwolle

Zondag 28 april: NEC-AZ

Maandag 6 mei: Excelsior-NEC

Zondag 12 mei: NEC-Feyenoord

Zondag 19 mei: Almere City-NEC

7. Go Ahead Eagles 41 punten

Ook Go Ahead Eagles maakt een goed seizoen door. De club uit Deventer staat eigenlijk al het hele seizoen rond de zevende plek in de Eredivisie en mag zich dus verheugen op een toetje met de play-offs.

In de eigen Adelaarshorst komen Feyenoord en AZ nog op bezoek. Daarnaast zullen de Eagles wel moeten afrekenen met directe concurrent FC Utrecht in De Galgenwaard.

Resterende schema Go Ahead Eagles:

Zondag 7 april: Go Ahead Eagles-Almere City

Zondag 14 april: FC Utrecht-Go Ahead Eagles

Donderdag 25 april: Go Ahead Eagles-Feyenoord

Vrijdag 3 mei: Fortuna Sittard-Go Ahead Eagles

Zondag 12 mei: Go Ahead Eagles-AZ

Zondag 19 mei: FC Volendam-Go Ahead Eagles

8. FC Utrecht 39 punten (!)

De Domstedelingen begonnen dramatisch aan de Eredivisie en stonden zelfs een tijdje onderaan. Onder Ron Jans is de club echter weer helemaal opgeleefd. Net buiten de huidige play-offplaatsen doet Utrecht nog volop mee.

Wel kent Utrecht een lastig einde van de competitie. Van de laatste zes duels speelt de ploeg van Jans nog tegen drie directe concurrenten. Doen ze daarin goede zaken of haken ze juist af tegen het slot van de Eredivisie?

Resterende schema FC Utrecht:

Zondag 7 april: SC Heerenveen-FC Utrecht

Zondag 14 april: FC Utrecht-Go Ahead Eagles

Zondag 28 april: RKC-FC Utrecht

Zondag 5 mei: FC Utrecht-Vitesse

Zondag 12 mei: FC Utrecht-Sparta

Zondag 19 mei: AZ-FC Utrecht

9. Sparta 37 punten

Bij Sparta ging het na de winterstop een tijdje wat minder, maar nu komen ze op het juiste moment weer in vorm. De laatste twee duels werden overtuigend gewonnen van Fortuna Sittard en Vitesse en mede daardoor doen de Rotterdammers nog altijd mee voor de play-offs om Europees voetbal.

De rood-witten van Het Kasteel spelen de laatste twee duels tegen twee directe concurrenten en moeten ook nog eens een uitwedstrijd in Eindhoven spelen. In de komende drie duels tegen drie teams uit het linkerrijtje zal Sparta dus proberen al genoeg punten te pakken.

Resterende schema Sparta:

Zaterdag 6 april: Sparta-Heracles

Zaterdag 13 april: Almere City-Sparta

Zondag 28 april: Sparta-FC Volendam

Zondag 5 mei: PSV-Sparta

Zondag 12 mei: FC Utrecht-Sparta

Zondag 19 mei: Sparta-SC Heerenveen

10. Fortuna Sittard 35 punten

Net in het rechterrijtje staat Fortuna Sittard. De Limburgers doen het goed en hebben geen moment meegedaan onderin, waardoor zij een vrij zorgeloos seizoen draaien.

Met nog zes duels te gaan doet Fortuna dus nog mee om de plekken van play-offs voor Europees voetbal. Daarin zullen zij nog wat moeten goedmaken op de concurrentie en dat zal lastig genoeg worden: vier van de zes tegenstanders staan boven de Limburgers op de ranglijst.

Resterende schema Fortuna Sittard:

Zaterdag 6 april: FC Twente-Fortuna Sittard

Zondag 14 april: Fortuna Sittard-Feyenoord

Zondag 28 mei: Vitesse-Fortuna Sittard

Vrijdag 3 mei: Fortuna Sittard-Go Ahead Eagles

Zondag 12 mei: Fortuna Sittard-PSV

Zondag 19 mei: Heracles-Fortuna Sittard

11. SC Heerenveen 33 punten

Ook SC Heerenveen doet nog volop mee om de plekken in het linkerrijtje, maar zullen daarvoor nog veel punten moeten halen in de laatste zes duels.

Met nog drie clubs die boven de Friezen staan, en drie daaronder, moeten de blauw-witten nog alle zeilen bijzetten om het linkerrijtje te halen. Anders wordt er in Friesland gesproken van een slecht seizoen.

Resterende schema SC Heerenveen:

Zondag 7 april: SC Heerenveen-FC Utrecht

Zondag 14 april: Heracles-SC Heerenveen

Donderdag 25 april: SC Heerenveen-PSV

Vrijdag 3 mei: Almere City-SC Heerenveen

Zondag 12 mei: SC Heerenveen-Vitesse

Zondag 19 mei: Sparta-SC Heerenveen

12. Almere City 32 punten

De meest verrassende naam in deze lijst is Almere City. De promovendus staat er het minst goed voor, maar dat de club nog meedoet om de play-offplaatsen voor Europees voetbal had niemand aan het begin van het seizoen verwacht.

De jongste profclub van Nederland lijkt zo goed als veilig voor de degradatiezone en kan dus omhoog kijken om het seizoen nóg meer glans te geven. In de laatste zes speelrondes zal het dan wel vaker moeten winnen dan de laatste tijd: de afgelopen duels werden veelal gelijkgespeeld.

Resterende schema Almere City:

Zondag 7 april: Go Ahead Eagles-Almere City

Zaterdag 13 april: Almere City-Sparta

Woensdag 24 april: FC Twente-Almere City

Vrijdag 3 mei: Almere City-SC Heerenveen

Zondag 12 mei: Ajax-Almere City

Zondag 19 mei: Almere City-NEC