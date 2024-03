Arne Slot komt met update over Quilindschy Hartman en Calvin Stengs: 'Hij heeft training verlaten'

Arne Slot heeft op zijn laatste persconferentie goed nieuws gedeeld over de blessure van Quilindschy Hartman. Wat betreft de verdediger ziet het er goed uit, maar voor Calvin Stengs is trainen nog lastig na zijn blessure.

Hartman kampte met wat klachten na de wedstrijd tegen sc Heerenveen voor de interlandperiode. De verdediger dacht dat hij wel mee kon doen met Oranje in de wedstrijd tegen Duitsland afgelopen dinsdag. Dat bleek echter te vroeg en dus keerde Hartman terug bij Feyenoord. Slot voorziet geen problemen voor de wedstrijd van zondag en denkt dat hij gewoon kan spelen tegen FC Utrecht.

Stengs

Wat betreft Calvin Stengs had Slot wat minder nieuws. De middenvelder/aanvaller kondigde eerder aan dat hij denkt op tijd fit te zijn voor de bekerfinale, maar vrijdag moest hij de training van Feyenoord eerder verlaten. "Hij viel vandaag uit omdat hij wat last van zijn enkel had na een tik die hij er op kreeg." Stengs raakte geblesseerd in de halve finale van de KNVB Beker tegen FC Groningen.

Meevaller voor Feyenoord en Calvin Stengs: knieblessure valt mee, bekerfinale lijkt haalbaar De knieblessure van Feyenoorder Calvin Stengs lijkt mee te vallen. Hij viel vorige week in de halve finale van het bekertoernooi tegen FC Groningen (2-1) uit en gevreesd werd voor het ergste, ook gezien zijn verleden. Maandag deelde Feyenoord een medische update over Stengs. De club verwacht hem na de interlandperiode weer terug.

Andere geblesseerden

Volgens Slot staat ook Justin Bijlow weer op het veld, maar hij traint nog apart en doet wel keepershandelingen. Gernot Trauner en Alireza Jahanbakhsh trainen nog niet mee met de groep. Wat betreft laatstgenoemde moet Feyenoord voor 1 april uitsluitsel geven over zijn aflopende contract. Slot wil daar nog niets over kwijt. "Als we verlengen, dan is dat duidelijk. Maar als het niet zo is, betekent dat ook niet direct dat de deur dicht is voor Ali."