Liverpool-ster haalt uit naar oud-teamgenoot: 'Ik weet wat ik deed en heb een schoon geweten'

Liverpool-ster Mohamed Salah onthult dat hij geen goede relatie had met Sadio Mané in de tijd dat beiden bij de Premier League-club speelden. Sterker nog, ze konden elkaar 'niet luchten of zien', zo blijkt uit een interview met L'Equipe.

De twee speelden samen bij Liverpool onder trainer Jürgen Klopp, de voorganger van Arne Slot. In een interview met L’Equipe onthult Salah dat het niet boterde met Mané. De Egyptische sterspeler benadrukt echter dat beiden altijd professioneel bleven en dat hun koele relatie het team nooit negatief heeft beïnvloed.

“Ja, er was wel wat spanning met Sadio. Maar let op, we waren volkomen professioneel en ik denk dat het het team nooit heeft aangetast", aldus de aanvaller. "Buiten het veld waren we niet echt close, ondanks dat we elkaar altijd hebben gerespecteerd."

'Egoïstisch'

De twee aanvallers van Afrikaanse afkomst deelden vijf seizoenen lang de aanval bij The Reds, scoorden bijna 300 goals in de Premier League (296), maar Mané klaagde herhaaldelijk over zijn teamgenoot, omdat de Senegalees Salah egoïstisch vond. Iets wat de huidige Liverpool-speler ontkent.

“Het kan me niet schelen. Mensen mogen denken wat ze willen. Maar ik nodig iedereen uit om zich te herinneren dat ik de speler was die hem de meeste assists gaf. Ik weet wat ik deed en heb een schoon geweten”, voegde hij eraan toe.

Samen wonnen Salah en Mané een Premier League-titel en een FA Cup. Mané vertrok in 2022 naar Bayern München. Na een seizoen in Duitsland maakte hij de overstap naar Saoedi-Arabië. Daar speelt hij bij Al-Nassr samen met Cristiano Ronaldo.

