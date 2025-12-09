Voor zowel PSV als Atlético Madrid is de Champions League-clash een belangrijk duel. Beide ploegen hebben aan een zege genoeg om zich te plaatsen voor de tussenronde van het miljardenbal. De meegereisde fans van de Madrilenen lieten direct van zich 'horen' met een flinke partij pyro's.

Het Philips Stadion kolkte vanaf meet af aan door de uitbundige 35.000 PSV-fans, maar daar deden de meegekomen Atlético Madrid-fans een schepje bovenop. De wedstrijd was nog geen twee minuten oud, toen er minimaal tien fakkels aan werden gestoken, waardoor het hele uitvak rood kleurde en er een behoorlijke lading rook in het stadion te vinden was. Gelukkig trok de rook binnen de kortste keren al weg.

Plezier van korte duur

Het plezier was voor de Atléti-supporters slechts van korte duur, want een paar minuten later legde PSV de verdediging van de Spanjaarden aan banden. Een schitterende steekpass van Joey Veerman werd goed breed gelegd door Couhaib Driouech op de vrijstaande Guus Til. De gelegenheidsspits wist daar wel raad mee en werkte de 1-0 tegen de touwen. In de 37e minuut ontplofte het uitvak wél, toen maakte Julian Alvarez de gelijkmaker.

PSV bij zege zeker van tussenronde

PSV heeft een uitstekende Champions League-campagne, dankzij de stunts op Napoli (6-2) en Liverpool (1-4). De ploeg van Bosz staat al op acht punten na vijf wedstrijden. Bij een zege op Atlético Madrid zijn de Eindhovenaren zelfs al zo goed als zeker van de tussenronde van het miljardenbal.

Na het duel met de Spaanse topploeg van trainer Diego Simeone wachten nog duels met Newcastle United (uit) en Bayern München (thuis). In Engeland moet Peter Bosz een aderlating slikken, want dan is sterspeler Ismael Saibari geschorst. Hij kreeg in de eerste helft tegen Atletico zijn derde gele kaart van het seizoen.

Alles over Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.