Binnenkijken in de luxe kamer van Kylian Mbappé op het trainingscomplex van Real Madrid

Real Madrid maakte de onlangs de komst van superster Kylian Mbappé bekend. De Franse aanvaller tekende een contract van vijf seizoenen bij de winnaar van de Champions League. Mbappé komt niet alleen bij de beste club van het moment terecht, maar ook bij de rijkste. Aan geld geen gebrek bij Real Madrid en dat is wel te zien aan de luxe kamer van Mbappé op het trainingscomplex.

Hoewel Mbappé nog niet officieel gepresenteerd is bij De Koninklijke, heeft hij wel al een kamer gekregen. De Fransman neemt er eentje over van Toni Kroos, die na de gewonnen Champions League-finale tegen Borussia Dortmund zijn carrière beëindigde. Als Mbappé net zo succesvol wordt als Kroos, dan tekenen ze daarvoor in Madrid. De Duitser won in tien seizoenen maar liefst 22 prijzen, waaronder vijf keer de Champions League.

Rondleiding in appartement Mbappé

De Spaanse journalist Diego Mengual van Conexión Deportiva gaf zijn volgers op Instagram een rondleiding door de kamer van Mbappé, die uitzicht heeft op het trainingscomplex van Real Madrid. Ciudad Deportivo de Valdebebas werd in 2006 uit de grond gestampt net buiten Madrid. Spelers hebben er dus ook een eigen kamer, mochten ze even willen bijkomen na een training of maaltijd.

Kamernummer 103 is van Mbappé. Naast een woonkamer beschikt het appartementje over een slaapkamer, badkamer en balkon. In de badkamer zitten een badkuip én een (regen)douche.

Droom die uitkomt

Voor Mbappé kwam een droom uit nadat zijn transfer naar Real Madrid wereldkundig werd gemaakt. Hij tekende in februari al bij De Koninklijke, maar moest het dus lang geheim houden. Afgelopen week kwam het verlossende woord. "Ik ben blij. Ik ben erg blij, je ziet die glimlach op mijn gezicht… en een gelukkige speler kan veel beter presteren", zei Mbappé deze week. "Ik ga voor mijn droomclub spelen. Ik blijf minimaal vijf jaar bij Real Madrid."

Vroeger hing de slaapkamer van Mbappé vol met posters van Cristiano Ronaldo in zijn tijd bij Real Madrid. Wie weet plakt hij zijn appartement op het trainingscomplex er ook wel mee vol. Of met foto's van zichzelf in het maagdelijke wit.