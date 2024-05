Bizarre beelden tijdens bekerfinale in Tsjechië: analisten worden bekogeld met stoel, massale vechtpartijen op het veld

De bekerfinale in Tsjechië is woensdagavond compleet uit de hand gelopen. Na het laatste fluitsignaal van het duel tussen Viktoria Plzen en Sparta Praag (1-2) stormden fans het veld op en gingen ze massaal op de vuist. De analisten die bezig waren aan de nabeschouwing stonden er middenin.

Het ging meteen mis toen de scheidsrechter affloot, kort na het beslissende doelpunt van Sparta Praag-speler Beljko Birmancevic. Honderden fans van beide ploegen bestormden het veld en al snel bleek dat het niet ging om het vieren van de bekerwinst van Sparta Praag. Supporters, waarvan veel met een bivakmuts op, sloegen er op los en de politie rukte massaal uit.

Volgens het Tsjechische iSport beschouwde de politie het duel vooraf al als een risicoduel. Dat bleek terecht.. Ook tijdens het duel was het al onrustig, zo werden er bij een afgekeurde goal veel bekers bier op het veld gegooid. Ook de spelers hielden het hoofd niet koel, er werden maar liefst twaalf gele kaarten uitgedeeld.

De Tsjechische bekerfinale tussen FC Viktoria Pilsen en Sparta Praag is vandaag volledig ontspoord. pic.twitter.com/PpBOMXuRI4 — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) May 22, 2024

Ondertussen ging de nabeschouwing op Tsjechische televisie gewoon door. Dat was natuurlijk vragen om problemen, tussen rellende fans en ingrijpende politie-agenten. De analisten moesten een aantal keer bukken voor een plastic stoel die hun kant op werd geworpen.

Policejní těžkooděnci zasahovali na hřišti fotbalového stadionu v Plzni, kde večer skončilo finále fotbalového poháru mezi Plzní a Spartou. Na hřišti se střetli fanoušci obou týmů. Výtržnosti narušily i vysílání České televize, na improvizované studio na ploše dopadlo několik… pic.twitter.com/ujyXV1rEor — ČT24 (@CT24zive) May 22, 2024

Zondag weer tegenover elkaar

De spelers waren overigens al in veiligheid gebracht. Zij konden zich meteen voorbereiden op de wedstrijd van komende zondag. Dan staan beide ploegen wéér tegenover elkaar, maar dan in de kampioenspoule van de competitie. Daar is het allemaal al beslist, want Praag is de landskampioen en Plzen eindigt op een derde plaats in Tsjechië. Hopelijk houden de fans zich dan wel rustig.