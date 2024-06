Titelverdediger Italië met de schrik vrij op EK na historisch doelpunt Albanië

Italië had zaterdagavond aan een kwartiertje genoeg om af te rekenen met Albanië: 2-1. In het eerste duel voor de regerend Europees kampioen kwam het met de schrik vrij na de snelste goal ooit op een EK-eindronde.

De wedstrijd was nog geen dertig seconden oud, of Albanië stond al op voorsprong. Nedim Bajrami strafte een blunder van Federico Dimarco genadeloos af. De Italiaanse verdediger gooide een inworp zo in de voeten van de Albanees, die vervolgens verwoestend uithaalde en na 23 seconden voor de 1-0 zorgde.

De regerend kampioen moest aan de bak om die achterstand ongedaan te maken. Daar had de ploeg maar een kwartiertje voor nodig. Eerst kopte Alessandro Bastoni geheel vrijstaand raak bij een corner (1-1) en in de zestiende minuut stond Italië zelfs alweer op voorsprong. Nicolo Barella schoot de bal van randje zestien achter de Albanese keeper: 2-1.

Duizenden Albanese fans

De rest van de wedstrijd was Italië beter, maar verzuimde het om de wedstrijd in het slot te gooien. Albanië, gesteund door duizenden fans op de tribunes in Dortmund, bleef daardoor hoop en geloof houden en zocht telkens de aanval. Maar écht gevaarlijk werd Albanië niet meer.

Indrukwekkend Spanje

Daardoor schrijft Italië de eerste drie punten in de 'Poule des Doods' bij. Het achtervolgt het indrukwekkende Spanje nu op de voet. De Spanjaarden waren in hun openingsduel veel te sterk voor Kroatië. De bondscoach van de Kroaten zei zelfs sorry na de wedstrijd, zo slecht had hij zijn ploeg aan het werk gezien. De volgende wedstrijden in groep B zijn Kroatië - Albanië en Spanje - Italië

