UEFA weigert beelden te tonen, maar zo zag de veldbestormer bij Italië - Albanië op het EK er uit

De UEFA heeft er alles aan gedaan om het te voorkomen, maar de eerste veldbestormer van het EK was zaterdagavond een feit. In de blessuretijd van de wedstrijd tussen Italië en Albanië rende een man met een vlag het veld op waardoor de wedstrijd even stillag.

Het duel tussen Italië en Albanië begon spectaculair met een historisch doelpunt en eindigde ook bijzonder. Terwijl Albanië er alles aan deed om alsnog een punt uit het vuur te slepen, kwam er een man het veld op rennen.

Titelverdediger Italië met de schrik vrij op EK na historisch doelpunt Albanië Italië had zaterdagavond aan een kwartiertje genoeg om af te rekenen met Albanië: 2-1. In het eerste duel voor de regerend Europees kampioen kwam het met de schrik vrij na de snelste goal ooit op een EK-eindronde.

De man hield vervolgens vijf stewards bezig, maar na een aantal mooie schijnbewegingen gleed hij jammerlijk uit. De beveiliging kon hem daarna in de kraag vatten. Het was een hinderlijke onderbreking voor Albanië dat bezig was aan een slotoffensief. Bijzonder was dat de man een supporter van Albanië bleek te zijn, want hij toonde even later de vlag van het land.

Geen beeld van UEFA

De UEFA kon niet voorkomen dat de veldbestormer even het beeld in rende. Maar daarna draaiden de camera's snel weg. Dat is het beleid van de Europese voetbalbond, die niet wil dat dergelijke figuren de aandacht opeisen. Ook is er in het verleden misbruik gemaakt en werden er leuzen getoond die niet door de beugel konden.

De actie pakte dan ook niet goed uit voor Albanië, want in de resterende minuten scoorde Albanië niet meer. Het verloor de wedstrijd tegen de regerend Europees kampioen daardoor met 2-1.

