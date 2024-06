'Ik hoop dat dit een slechte dag was': bondscoach Kroatië zegt sorry na EK-deceptie tegen Spanje

Bondscoach Zlatko Dalic van Kroatië heeft zich bij de supporters verontschuldigd voor de nederlaag tegen Spanje in de eerste groepswedstrijd van het EK. Volgens Dalic ontbrak het zijn spelers aan felheid in de 3-0-nederlaag in Berlijn.

"We waren niet agressief genoeg, we gaven hen te veel ruimte. En als je zulke spelers zoveel ruimte geeft, krijg je niet veel kansen", zei de bondscoach. "We waren te langzaam." Het stadion in Berlijn zat bomvol Kroaten. Die zagen Spanje als een mes door warme boter door hun defensie snijden.

Geen veranderingen

Dalic gaf aan dat hij geen grote veranderingen zal doorvoeren in zijn opstelling voor de volgende wedstrijd, tegen Albanië. "Ik hoop dat dit een slechte dag was. We wissen hiermee niet alles uit wat we eerder goed hebben gedaan." De wedstrijd tegen Albanië is op 19 juni om 15.00 uur.

Wissels Modric en Kovacic

De bondscoach koos ervoor Luka Modric en Mateo Kovacic in de tweede helft te wisselen. "Ze hebben nu gespeeld en we weten dat we nog twee lastige wedstrijden voor ons hebben. We willen ze niet overbelasten en ook de kans geven aan andere spelers."

Lamine Yamal

Bij tegenstander Spanje maakte Lamine Yamal de geschiedenisboeken weer een pagina rijker. Met zijn 16 jaar en 338 dagen werd hij de jongste speler ooit op een EK-eindronde. Hij was meteen belangrijk voor de Spanjaarden. De jongeling van Barcelona gaf een assist.

