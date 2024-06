Christian Eriksen over hartstilstand tijdens vorig EK: 'Dit was mijn doel'

Christian Eriksen wil het bij zijn terugkeer op het EK voetbal niet meer hebben over het incident van drie jaar geleden. Toen kreeg de Deen in het groepsduel met Finland een hartstilstand en moest hij gereanimeerd worden. Hij leeft tegenwoordig met een inwendige defibrillator.

"Toen ik te horen kreeg dat ik weer kon voetballen, was mijn doel om terug te keren op dit niveau. Ik ben niet vergeten wat er is gebeurd. Maar het is ook niet zo dat iets me tegenhoudt. Ik kijk er gewoon naar uit om te spelen", zei de middenvelder van Manchester United een dag voor het duel met Slovenië in Stuttgart.

'Begon heel negatief'

In 2021 wist Denemarken na de schokkende taferelen met Eriksen toch de halve finales te halen. "Het begon heel negatief, toen werd iedereen optimistischer en werden er geweldige herinneringen gemaakt", herinnert de inmiddels 32-jarige Eriksen zich.

Historische prestatie

Nu moet Denemarken zich in Groep C zien te kwalificeren. Dat doet het in een groep met verder Engeland, Slovenië en Servië. Denemarken verraste in 1992 iedereen door als ongeplaatst land het EK te winnen. Het toenmalig Joegoslavië werd door de UEFA gediskwalificeerd vanwege oorlog. Denemarken mocht als nummer twee van de kwalificatiegroep aan het EK meedoen en werd Europees kampioen.

Manchester United

Eriksen staat momenteel nog onder contract bij Manchester United, maar het is de vraag of hij daar na dit EK nog speelt. Bij de Engelse topclub kwam hij afgelopen seizoen nauwelijks aan spelen toe onder trainer Erik ten Hag. Waar zijn toekomst wel ligt, is nog onbekend.

