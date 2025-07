De Oranje Leeuwinnen denderden woensdagavond in sneltreinvaart naar de afgrond tegen Engeland, maar bij bondscoach Andries Jonker was er na afloop vooral gelatenheid te bespeuren. Waar was de vurige Amsterdammer die normaliter juist van zich afbijt richting journalisten?

Na de 4-0 nederlaag van Nederland tegen Engeland sprak de glimlach van Jonker boekdelen; die grijns is alleen moeilijk te rijmen met de penibele situatie waarin zijn ploeg verkeert. Het contrast met de ‘poppenkast-gate’ van vorige week kon haast niet groter zijn. Nog geen zeven dagen geleden stond hij de pers met vuur in zijn ogen te woord, nu maakte hij juist een opvallend gelaten indruk. Waarom heeft hij het dan überhaupt zó laten escaleren? Als je een paar dagen later 180 graden andersom verschijnt..

Grootste nederlaag ooit voor Nederland op eindtoernooi: 'Dan bel ik op en zeg ik: we komen niet' De Oranje Leeuwinnen zijn afgegaan tegen Engeland. Op het EK werd er met 4-0 verloren, wat de grootste nederlaag in de geschiedenis van het Nederlands elftal betekent. Zowel de mannen als vrouwen verloren nooit op een eindtoernooi met zulke cijfers. Toch blijft Andries Jonker overtuigd van zijn team. "Er is een brandende ambitie, we willen hier blijven", stelt Jonker desgevraagd aan Sportnieuws.nl op de persconferentie.

"Frankrijk kan ook zomaar tegen zo’n zeperd aanlopen", waren de letterlijke woorden van Jonker op de vraag waar hij het vertrouwen in een resultaat tegen Frankrijk vandaan haalt. Maar de realiteit is anders: alleen een mirakel tegen Frankrijk kan nog een plek in de kwartfinale opleveren. Als er één ding niet kan in deze fase van het toernooi, dan is het wel schouderophalend de urgentie negeren. Jonker slaat met zo’n houding de plank volledig mis. Richting zijn speelsters, de buitenwereld en het Nederlandse publiek.

Juist na zo’n afgang verwacht je een bondscoach die zijn team op scherp zet, iemand die het boetekleed aantrekt en de emoties niet schuwt. Maar woensdagavond bleef Jonker timide. Alsof verliezen met 4-0 op een eindtoernooi de normaalste zaak van de wereld is. Nee, het was de allereerste keer dat het Nederlands elftal zó dik verloor. De teleurstelling is feller bij de fans en journalisten dan bij de man die namens het Nederlandse vrouwenvoetbal voorop hoort te lopen.

Onbegrijpelijke situatie met Van de Donk

Jonker verdient ook stevige kritiek voor de onbegrijpelijke situatie rond Daniëlle van de Donk. In de allesbeslissende wedstrijd liet hij één van zijn sterspelers op de bank, zogenaamd 'vanwege haar fitheid'. Van de Donk wees die verklaring echter direct van de hand: volgens haar was ze gewoon fit genoeg, maar stond ze een dag eerder al buitenspel.

Waar blijft het lef en de branie van een ras-Amsterdammer? Jonker beloofde vooraf 'alles uit de kast te halen' op het EK, maar op het moment suprême laat hij het afweten. In een do-or-die-wedstrijd moet je soms risico’s nemen en keuzes durven uit te stellen. Gelaten achteroverleunen en achteraf relativeren is niet genoeg. Nederland verwacht na een afgang tegen Engeland een bondscoach die met zijn vuist op tafel slaat, in plaats van het weg te lachen.

