Bondscoach Andries Jonker trekt pijnlijke conclusie na afgang: 'Dat krijgen we niet voor elkaar'

Na de pijnlijke 4-0 nederlaag tegen Duitsland deed bondscoach Andries Jonker een opvallend eerlijke en harde constatering. De Oranje Leeuwinnen gingen hard onderuit en Jonker was keihard voor zijn ploeg na het eindsignaal. "We hebben de oplossing niet gevonden", verzuchtte hij tegenover de NOS.

Jonker erkent dat het optreden van de Duitse vrouwen geen verrassing mocht zijn. "We wisten hoe ze gingen spelen. We hebben al twee keer op deze manier verloren. Wij hebben er een strategie op bedacht, maar die hebben we niet uitgevoerd. We hebben het net als de vorige keer op dezelfde manier gedaan, en op dezelfde manier verloren."

Teleurgesteld vervolgde hij: "Het is frustrerend dat je dan geen grip krijgt op de wedstrijd, vooral omdat je van tevoren weet wat ze gaan doen."

Zichtbaar geïrriteerde Andries Jonker

De gebrekkige uitvoering van het plan zat Jonker zichtbaar dwars. "Zij zetten een blok neer, vanuit dat blok schakelen ze om en dan gaan ze snel aanvallen. Ik heb uitgelegd en laten trainen wat wij dan moeten doen. Dat krijgen we niet voor elkaar. We blijven toch de bal in het blok spelen, verliezen en zij counteren", legt hij uit. "In het laatste half uur zag je dat niet meer volhouden, maar dan staat het al 4-0. En dan pas zie je dat wij ook kunnen voetballen."

Op de vraag naar het gevoel na zo'n verlies reageerde Jonker begripvol. "Ik begrijp natuurlijk dat mensen schrikken, dit is vervelend. Iedereen wil bevestiging en een goed deel van zichzelf zien. Je wil niet het laatste kwartier denken: ja, nu kan het wel. Ja, dan schieten we er dán maar in. Nou, dat lukt dan ook niet. Maar natuurlijk, dit is teleurstellend. Je kan in de war raken, maar het helpt helemaal niks. En het is hartstikke duidelijk waar het aan ligt."

Géén paniek zaaien

De bondscoach wil geen paniek zaaien binnen de groep, ondanks de harde nederlaag. "We hebben wel eens meer dan een tikkie gehad. Een keer drie nederlagen achter elkaar geleden. En toen vroegen jullie ook of er wat aan de hand was in de groep. Nee, er was niks aan de hand. We hebben toen drie keer achter elkaar verloren. Mijn einddoel is om op 5 juli te winnen."

Tot slot was Jonker duidelijk wat het elftal nodig heeft. "Het is wel duidelijk dat te veel spelers onder de maat zijn gebleven, maar het belangrijkste is dat we leren dit soort wedstrijden niet willen beginnen met tikki takka-voetbal maar met simpel, ouderwets Nederlands voetbal, langer dan alleen in de slotfase."

