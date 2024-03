Brighton & Hove Albion-fans aangevallen in Rome: 'Ze bleven slaan en schoppen'

In Rome zouden Brighton & Hove Albion-fans zijn aangevallen voorafgaand aan de Europa League wedstrijd van AS Roma. Twee mannen werden geslagen en gestoken. Vervolgens werden hun bezittingen afgepakt.

Een groep Engelse fans werd benaderd door een aantal mannen met bedekte gezichten. Met veel geweld probeerden zij de bezittingen van de supporters af te pakken. Het personeel van een restaurant in de buurt zou alarm hebben geslagen maar de aanvallers verdwenen voordat de politie ter plaatse was. Het incident gebeurde niet ver van het Colosseum.

"We werden van achter belaagd door ongeveer zes mannen gekleed in het zwart en met hun gezichten bedekt", vertelt een van de fans bij BBC. "Ik werd een paar keer geslagen op mijn achterhoofd en toen viel ik op de grond. Ze bleven me slaan en schoppen toen ik lag." De Engelse supporter had geen ernstige verwondingen en kon terugkeren naar zijn hotel. Maar twee van zijn vrienden werden gestoken. Één van hen ligt nog in het ziekenhuis met een "ernstige wond".