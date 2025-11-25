Liverpool-aanvaller Cody Gakpo maakt zich op voor de bijzondere Champions League-wedstrijd tegen PSV. Ondanks dat de Oranje-international met zijn team acht van de laatste elf wedstrijden heeft verloren, zal hij de neerwaartse periode achter zich moeten laten. De uitdaging begint tegen 'zijn' PSV.

Gakpo verliet PSV ruim twee jaar geleden, maar speelt nu al voor de tweede keer tegen de Eindhovenaren. Afgelopen seizoen keerde hij terug in het Philips Stadion, nu is hij de gastheer voor zijn oude ploeg. "Het is natuurlijk heel bijzonder. Ik ben er opgegroeid en heb er veel herinneringen", opent de Liverpool-aanvaller de persconferentie.

Gakpo mist ouders

Tijdens het persmoment op Anfield krijgt Cody Gakpo de vraag of hij PSV en Eindhoven nog mist. "Mijn ouders mis ik het meest, dat is wel een heel makkelijke vraag als je zo lang hebt kunnen nadenken", grapt hij, nadat de journalist een opmerking maakte over de 'lange bedenktijd' bij het stellen van zijn vraag. Gakpo geeft toe dat hij de mensen binnen PSV soms mist. "Het zijn allemaal goede mensen, die draag ik allemaal wel bij me."

Volgt hij de Eindhovenaren nog op de voet? "Dat ligt er een beetje aan wanneer ze spelen. Als het kan, probeer ik wel te kijken. Ze doen het goed," vertelt hij. Hij verwijst daarbij naar de sensationele overwinning op Feyenoord in De Kuip. "Saibari scoorde een hattrick, dat was een mooie pot en daar was ik wel blij mee," zegt Gakpo met een veelzeggende lach.

Lastige periode met Liverpool

Met The Reds verkeert de 26-jarige Eindhovenaar in zwaar weer. "Ik weet niet waar de topvorm is gebleven, maar we moeten daar wel weer naartoe. Het is een lastige periode, maar we moeten ons erdoorheen vechten. We weten dat we ertoe in staat zijn, aangezien we al een aantal goede prestaties hebben laten zien, zoals tegen Real Madrid. We eisen meer van elkaar, het móét beter. Dat is wat de club en de fans verdienen."

Gakpo erkent dat het mentaal een zwaar jaar is. "Het kan wel lastig zijn. Als je niets wilt lezen of iets in je hoofd wilt krijgen, is dat tegenwoordig bijna onmogelijk dankzij sociale media", legt hij uit. Bij PSV maakte hij ook weleens zo'n matige fase mee. Hoe groot is het verschil? "Bij PSV hadden we ook problemen en kwamen er dingen op ons af. Ze zijn een van de grootste clubs van Nederland, dus het was veel. Het is hier niet anders, maar het is hier nóg groter en dat brengt veel met zich mee."

Liverpool - PSV

Ondanks dat Liverpool acht van de laatste elf duels verloor, blijven hun prestaties in de Champions League uitstekend. Met negen punten uit vier wedstrijden staan de Engelsen er goed voor en lijken ze vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde van het miljardenbal. Voor PSV ligt de situatie een stuk ingewikkelder; de ploeg van Peter Bosz (vijf punten na vier duels) staat voor de zware taak om op Anfield te stunten om hun kansen op de tussenronde in leven te houden.

Scenario's

PSV staat aan de vooravond van een reeks belangrijke wedstrijden in de Champions League. Met nog vier duels op het programma, waaronder een uitwedstrijd tegen Liverpool op het iconische Anfield, blijft de hoop op een plek in de tussenronde van Europa levend. Toch heeft PSV zichzelf door eerdere misstappen in een moeilijke positie gemanoeuvreerd. Sportnieuws.nl geeft een overzicht van de mogelijke scenario's.

