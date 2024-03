Daarom was het veld bij Duitsland - Nederland zo dramatisch: Duitse bond blundert met eigenwijze actie

Het veld in Frankfurt tijdens de oefeninterland tussen Duitsland en Nederland (2-1) lag er dinsdag erg slecht bij. De Duitse bondscoach Julian Nagelsmann zag zijn spelers regelmatig uitglijden en gaf de grasmat zelfs de schuld van het tegendoelpunt. De Duitse bond lijkt echter zelf deels verantwoordelijk voor de kwaliteit van het veld.

Bild meldt woensdag namelijk dat er drie redenen zijn aan te wijzen waarom het veld er zo slecht bij lag. Volgens de krant is de Duitse bond DFB zelf onderdeel van het probleem. Zij zouden tegen het advies van de grasmeesters in zijn gegaan en gevraagd hebben om vijftien minuten voor de wedstrijd te sproeien, terwijl het gras al vochtig. Dat zorgde ervoor dat het erg glad werd.

Een andere reden zouden de schoenen van de spelers zijn geweest. Op de Duitse bank hadden ze in de gaten dat Jamal Musiala en Kai Havertz wel erg veel uitgleden, terwijl Florian Wirtz en Toni Kroos veel minder last daarvan hadden. De eerste twee spelen met schoenen van Nike, terwijl de laatste twee Adidas-schoenen dragen. Geen goede reclame voor het merk dat onlangs een veelbesproken deal sloot met de Duitse bond.

Duitsland geeft bondscoach Ronald Koeman stof tot nadenken met zege op Nederland Duitsland heeft dinsdagavond met 2-1 van Nederland gewonnen in een oefenwedstrijd. Het gastland van het komende EK speelde een stuk beter en won dan ook terecht. Bondscoach Ronald Koeman heeft nog wat puzzelstukjes te verplaatsen.

NFL

Als laatste reden worden de twee NFL-wedstrijden gegeven. In november was het stadion namelijk het decor van American Football-wedstrijden en dat heeft het veld beschadigd. Frankfurt moest een nieuwe grasmat aanleggen, maar toen volgde er een periode van extreme regenval waardoor het nieuwe veld ook in kwaliteit achteruit ging. De grasmeesters leken er iets op gevonden te hebben, maar door het sproeien voor de wedstrijd werd het weer spekglad.

Nagelsmann woedend

Bondscoach Nagelsmann was na de wedstrijd woedend over de kwaliteit van het veld. Hij vond dat de 0-1 van Joey Veerman niet zou zijn gevallen als het gras beter was geweest. Een mislukte pass van Maximilian Mittelstädt leidde die goal in: "Natuurlijk is het een slechte pass, maar Jonathan Tah zou op een normaal veld bij de bal zijn gekomen." Bekijk hieronder de goal.

Joey Veerman met zijn eerste doelpunt voor Oranje! Nederland komt snel op voorsprong tegen Duitsland. #DUINED pic.twitter.com/64xviZKTEa — NOS Sport (@NOSsport) March 26, 2024

"Het veld was een ramp", vervolgde Nagelsmann zijn betoog. "Veel spelers gleden weg. Vooral Jamal Musiala met zijn kapbewegingen." De jonge voetballer sloot zich aan bij de bondscoach: "Een veld kan glad zijn, maar niet op deze manier. Het was gevaarlijk."

EK voetbal

Het is voor Nagelsmann te hopen dat het veld er komende zomer beter bij ligt, want dan is Frankfurt een van de speelsteden van het EK. Duitsland speelt de laatste groepswedstrijd tegen Zwitserland op het veld.