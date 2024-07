De plus- en minpunten voor Nederlands elftal tegen Engeland op een rij: ruimte ligt aan de favoriete kant

Nederland - Engeland is een wedstrijd die alle kanten op kan gaan. Het machtsvertoon van Spanje tegen Frankrijk was overduidelijk, die verschillen liggen bij Oranje en Engeland een stuk dichter bij elkaar. Toch zijn er kansen voor het team van Ronald Koeman. Kunnen zij het hoofd koel houden? De plus- en minpunten voor Oranje op een rij.

Het kan voor zowel Nederland als Engeland een historisch moment zijn: de EK-finale bereiken. Voor Engeland zou het de eerste EK-finale buiten Engeland zijn. Voor Nederland juist weer een EK-finale in het land waar zij het als enige wonnen: Duitsland. Beide ploegen kregen al veel kritiek te verduren, het spel was niet altijd even best. Toch is de halve finale bereikt en mag één van hen het opnemen tegen Spanje. De heren van Koeman hebben al heel wat laten zien, waar Engeland het meer van individuele klasse moet hebben.

Pluspunten Nederland

+

Te beginnen met de goede sfeer binnen de groep, aangezien ze met een grootse teamprestatie hebben gewonnen van Turkije. Het spel was in de eerste helft niet goed en in de tweede helft werd er hard gevochten voor de overwinning en later het behoud daarvan. Een complimentenregen volgde in de afgelopen dagen.

De spelers wezen allemaal naar elkaar en stuk voor stuk waren ze trots op elkaar. In Engeland ziet het spel er stroef uit en lijken de spelers elkaar niet te begrijpen. Nederland kan écht een front vormen, dat heeft Ronald Koeman intussen wel bereikt.

+

De rechterkant van Nederland wordt erg makkelijk gevonden dit EK. Denzel Dumfries krijgt vaak veel ruimte daar, omdat Steven Bergwijn of Xavi Simons naar binnen trekt. Bij Engeland is dat ook de zwakke plek. Er wordt gespeeld met een rechtsbenige speler op linskback, Kieran Trippier, dus druk zetten aan die kant lijkt een slim plan. Met de drive van Dumfries moet dat goed komen. Daar kan Nederland de Engelsen al erg hoog op het veld pijn doen.

Wel is het zo dat Luke Shaw, de enige linksbenige back bij Engeland, weer fit is. Al zou een basisplaats betekenen dat hij voor het eerst sinds februari weer een basisplek zal hebben. Dat is alsnog genoeg reden om druk te zetten op de kant die Nederland zo makkelijk bestrijkt. Dat de achilleshiel van Engeland aan de beste kant van Nederland zit, is een belangrijk punt.

+

Stefan de Vrij was dé man aan de zijde van Nederland tegen Turkije, niet alleen vanwege zijn doelpunt maar ook zijn verdedigende werk. Hij gaf de spits geen meter en kwam meermaals voor hem en kon daardoor de bal gelijk weer afgeven. Harry Kane is de spits van Engeland maar is verre van fit. Een gretige De Vrij zal kort moeten zitten op Kane, die vele sprintjes niet aan kan. Eén ding is in ieder geval zeker; Nederland krijgt genoeg tijd in de opbouw. Kane krijgt het dit EK niet voor elkaar om actief druk te zetten.

Minpunten

-

Het eerste minpunt is een externe factor in de voorbereiding. Het Nederlands elftal zou met de trein van Wolfsburg naar Dortmund gaan, maar moest uiteindelijk laat in de avond alsnog met het vliegtuig naar de speelstad afreizen. Er was een aanrijding met een dier waardoor de trein niet verder kon rijden. Een alternatieve oplossing met de trein was er niet.

Problemen Nederlands elftal in Duitsland: persconferentie Ronald Koeman vervalt De persconferentie van het Nederlands elftal gaat niet door. De selectie zou namelijk per trein naar Dortmund komen, maar er zijn problemen op het Duitse spoor. Daarom gaat het schema nu op de schop.

Dat is een vervelende voorbereiding. Op een EK moet alles zo soepel mogelijk verlopen en wil je geen verrassingen in een al zeer strakke planning. Dit is een onnodige aanpassing dat zorgt voor een onderbreking van de focus. Pas later in de speelstad, dus ook laat in bed een persmoment dat niet doorgaat en waarschijnlijk moet je ook eten ergens in het vliegtuig. Allemaal niet handig. Een optimale voorbereiding heeft Oranje dus niet.

-

Standaardspelsituaties is een doorn in het oog voor Oranje de laatste tijd. Nederland heeft al behoorlijk wat goals tegen gekregen uit standaardspelsituaties. De goal van Turkije was alweer de vierde goal die Nederland tegen kreeg uit een corner in dit kalenderjaar. De voorzet die na de corner kwam vloog zo over iedereen heen. Bart Verbruggen zag er niet lekker uit en ook de drie verdedigers om Samet Akaydin gingen niet vrijuit.

Engeland is juist sterk in standaardsituaties. Met Bukayo Saka, Jude Bellingham, en Phil Foden hebben zij specialisten voor de voorzet. Terwijl John Stones, Harry Kane en Declan Rice erg goede koppers zijn. Het is een wapen van Engeland wat zij kunnen gebruiken tegen een zwakker Nederlands elftal.

-

Waar Nederland voor moet waken is dat het middenveld niet compleet overlopen gaat worden. De twee controlerende middenvelders van Engeland, bijvoorbeeld Rice en Kobbie Mainoo, hebben een ontzettend loopvermogen. Zij zijn het hoge tempo van de Premier League gewend en kunnen grote ruimtes belopen op het middenveld.

Daar heeft het middenveld van Nederland wat meer moeite mee. Zij raken kwetsbaar als de ruimtes te groot worden. Met name Rice is een ster in het druk zetten op middenvelders, Nederland moet zulke duels zoveel mogelijk vermijden.

