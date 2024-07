Dit is de vermoedelijke opstelling van het Nederlands elftal tegen Engeland

Het Nederlands elftal trapt woensdagavond af voor de halve finale tegen Engeland. Twee teams die wisselvallige resultaten hebben en genoeg kritiek kregen. Toch staan ze 'gewoon' in de halve finale. Ronald Koeman heeft een trucje gevonden bij Oranje dat werkt. Dat biedt houvast en duidelijkheid. Dat zie je terug in de vermoedelijke opstelling.

Het was lang zoeken voor Ronald Koeman. De bondscoach die normaal behoorlijk hardnekkig vasthoudt aan een vaste opstelling, was op het EK zoekende. Elke wedstrijd werd er met een andere basisopstelling gestart. Tot de kwartfinale. Tegen Turkije begon Koeman voor het eerst dit toernooi met dezelfde elf als de wedstrijd ervoor (2-1-overwinning op Roemenië, red.). Ook in die wedstrijd moest hij weer wisselen, om een ander effect te creëren. Dat geeft te denken of Koeman weer zal wisselen of niet.

De vraagtekens

Er is een aantal vraagtekens in de selectie van het Nederlands elftal, en dat heeft met de tweede helft tegen Turkije te maken. Wout Weghorst viel toen in en was van groots belang in het opportunistische spel van Oranje. Memphis Depay kwam ook goed uit de verf vanaf die 10-rol. Later kwam ook Micky van de Ven erin, die erg belangrijk was.

Er wordt veel over zijn plek gespeculeerd, omdat hij de snelheid van Bukayo Saka zou kunnen bijhouden, waar Nathan Aké daar minder vertrouwen in krijgt. Aké zou ook niet 100% fit zijn, dus dan zou hij - met het oog op verlenging- vermoedelijk eerder starten dan gebracht worden. Ook is de rechtsbuitenpositie nog altijd omstreden. Afgelopen twee keer speelde Steven Bergwijn op die plek, terwijl Malen met zijn invalbeurten het ook niet slecht deed daar. Daarmee blijft deze positie toch nog omstreden.

De keuzes van Koeman

Maar de verwachting is dat Koeman niet veel gaat afwijken van zijn strijdplan. Hij weet precies hoe en wat hij moet veranderen als er iets anders gevraagd wordt, zo heeft hij laten zien tegen Turkije. Maar de structuur is belangrijk bij het Nederlands elftal. Een compact geheel krijgen dat op de juiste momenten kan pieken. Daar heeft hij met de 11 tegen Roemenië genoeg kansen mee gecreëerd. Van de Ven is een geweldige invaller, die met zijn onverzettelijkheid echt potten kan breken.

Hetzelfde geldt voor Weghorst. Zijn kwaliteiten zijn perfect voor een spelopvatting die een wedstrijd moet omdraaien. Er kan gezegd worden dat Oranje zou moeten starten met zo'n instelling, maar het probleem is dat je het moeilijk kan omdraaien als de opportunistische route niet werkt. En daarbij is het dan al vaak te laat. Koeman is vaak beticht van te conversatief zijn, maar zal nu vasthouden aan zijn basiself. Omdat dat het beste lijkt voor Oranje.

Vermoedelijke opstelling Nederlands elftal

Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Reijnders, Simons; Bergwijn, Memphis, Gakpo

