Ongemakkelijke situatie tussen Micky van de Ven en Cody Gakpo: 'Daar wil ik het liever niet over hebben'

Micky van de Ven en Cody Gakpo werden op de persconferentie gevraagd elkaar wat pluimen te geven, dat leidde tot een ietwat ongemakkelijke situatie waarin de heren een beetje verlegen werden. Beide gaven ze een compliment aan elkaar, waarna Gakpo het met een grapje afsloot: "Zo, die kan ik in mijn zak steken!"

De twee spelers van het Nederlands elftal keken een overvolle perszaal in. De Nederlandse én Engelse media hadden zich volop verzameld voor dit moment. Niet verrassend was het dat deze twee spelers aan zouden schuiven omdat zij in de Premier League spelen. Voor de volle zaal mochten zij elkaar ook nog eens complimentjes geven. Net nadat Micky van de Ven al de snelste verdediger in de Premier League genoemd werd door Cody Gakpo.

Micky van de Ven krijgt steun van Cody Gakpo bij moeilijke vraag over Bukayo Saka: 'Zuur om over jezelf te zeggen' Micky van de Ven was zaterdag als invaller de grote held tegen Turkije in de kwartfinale van het EK door in de slotfase de bal van de lijn te halen. Het roept de vraag op of de snelle verdediger niet gewoon een basisplaats moet krijgen bij Oranje in de halve finale om Bukayo Saka af te stoppen. Van de Ven kreeg een hele moeilijke vraag over de Engelse aanvaller, maar gelukkig schoot Cody Gakpo te hulp.

'Snelste speler van de Premier League'

Gakpo mocht aftrappen met de complimentenregen: "Micky is lastig om tegen te spelen", zei de Liverpool-speler. "Hij is volgens de data de snelste speler ooit in de Premier League, dat zegt genoeg. Zelfs als je hem voorbij bent, komt hij vast en zeker weer terug voor je."

Het hield hier nog niet bij op voor de man die Gakpo in de Premier League moet tegenhouden, maar nu voor hem ziet staan bij Oranje. "Hij is sterk. Goed aan de bal ook, verdedigend goed. Het is lastig om tegen hem te spelen. Hij heeft het uitstekend gedaan dit seizoen en doet het nu ook weer goed."

Telefoon Cody Gakpo ontploft door aanvragen voor halve finale tegen Engeland: 'Heb ze nog niet geteld' Het Nederlands elftal speelt woensdag de halve finale op het EK tegen Engeland en alle ogen zijn bij Oranje dan gericht op Cody Gakpo, de topscorer van dit EK. Dat merkt de aanvaller zelf ook, want hij krijgt een heleboel verzoekjes.

Scoren tegen Tottenham

Daarna was het de beurt aan Van de Ven. Hij speelde dus al tegen Gakpo in de Premier League, dus hij zou het moeten weten. "Bij Cody zie je natuurlijk dat het kwalitatief een goede speler is. Ook in de één op één is het lastig om hem af te stoppen. Hij heeft altijd dreiging en is altijd voor de goal. Hij maakt nu ook z’n goals en dat doet hij in de Premier League ook altijd."

De verdediger van Tottenham moest toen een pijnlijke conclusie trekken: "Tegen ons (Tottenham Hotspur, red.) toen ook, daar wil ik het liever niet over hebben, ik zal het voor de vorm even benoemen", lachte hij weg. Gakpo kon dat wel waarderen. Tijdens de woorden van Van de Ven greep hij in de lucht en stak zijn hand in z'n zak. "Zo, die kan ik in m'n zak steken."

Ondanks alles gunnen Duitse fans Nederland de Europese titel het meest en dat heeft één belangrijke reden Het Nederlands elftal plaatste zich zaterdag voor het eerst in 20 jaar voor de halve finales van het EK door Turkije te verslaan. Oranje hoopt de prestatie van 1988 te evenaren door opnieuw in Duitsland Europees kampioen te worden. En veel Duitsers vinden dat een prima plan.

Topscorer Gakpo

Dat Gakpo veel doelpunten maakt, klopt als een bus. Hij kon in de kwartfinale tegen Turkije de topscorer van het EK worden, maar helaas was het niet zijn voet maar die van Mert Müldür die de bal in het doel van Turkije tikte. Tegen Engeland heeft hij weer een kans om de titel in zijn eentje op de naam te krijgen. Nu deelt hij die met allemaal spelers die al uit het toernooi zijn. De eerste Engelsman op de lijst heeft er ééntje minder: Jude Bellingham.

Alles over het EK

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.