Ophef in Engeland: 'Opstelling gelekt voor halve finale EK met Nederland'

De opstelling van Engeland voor de halve finale van het EK voetbal tegen Nederland is gelekt. Een boulevardkrant uit Engeland heeft de opstelling voor de wedstrijd van woensdag alvast gedeeld.

Er is volgens The Sun nog geen ruimte in de basiself voor linksback Luke Shaw. Hij is weer fit en eerst dachten de Engelse media dat hij nu weer zou terugkeren in de opstelling van bondscoach Gareth Southgate. Maar die houdt toch vast aan zijn 3-4-3-syteem: Kieran Trippier zal weer als linkshalf aantreden, met Bukayo Saka als rechtshalf.

Kobbie Mainoo en Declan Rice vormen het middenveld. De drie verdedigers erachter zijn Kyle Walker, John Stones en Marc Guehi. Jude Bellingham en Phil Foden hebben een vrije rol achter de spits Harry Kane.

Trippier kan ook als linksachter

Ezri Konsa maakte indruk in de wedstrijd tegen Zwitserland als vervanger van Guehi, die er door een schorsing niet bij was. Toch lijkt hij zijn plek weer in te moeten leveren, als de lekker bij The Sun gelijk heeft.

Het Engelse tabloid legt de blik ook nog op het Nederlands elftal. Omdat Oranje met vier verdedigers speelt, zou Engeland mogelijk ook weer in een 4-2-3-1-systeem kunnen aantreden, zoals het in de eerste vier wedstrijden van dit EK deed. Dan zou Trippier terugzakken naar de linksbackpositie, terwijl Saka opschuift naar de rechterflank. Foden zou dan linksbuiten worden en Bellingham de nummer tien.

Nederland - Engeland

De wedstrijd tussen Engeland en Nederland begint woensdag om 21:00 uur. De winnaar van het duel in Dortmund neemt het zondag in de finale op tegen Spanje, dat op dinsdagavond met 2-1 van Frankrijk won.

Spanje eerste finalist EK na overwinning op Frankrijk en falende Kylian Mbappé Spanje is de eerste finalist van het EK 2024. De drievoudig Europees kampioen won in een zinderend voetbalgevecht van Frankrijk: 2-1. Spanje speelt zondag de finale tegen Nederland of Engeland.

De fans van Nederland hebben in het stadion van Borussia Dortmund de Gelbe Wand toegewezen gekregen. Dat is misschien wel de meest indrukwekkende tribune van Europa en zal woensdag dus veranderen in een Oranje Muur.

