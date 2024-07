Harry Kane over duels met Oranjeverdediging: 'Het is mooi om tegen de besten van de wereld te spelen'

Harry Kane was aanwezig bij de persconferentie een dag voor de halve finale tegen Nederland. Hij kan daar een teamgenoot tegenkomen, of een oude bekende uit de Premier League. Matthijs de Ligt of Virgil van Dijk. Hij had mooie woorden over voor de twee verdedigers. Ook sprak hij over Wout Weghorst en Memphis Depay.

"Het wordt hoe dan ook een zware wedstrijd", was de conclusie van Harry Kane toen hem gevraagd werd wie hij liever tegenover hem zag. Teamgenoot Matthijs de Ligt of Virgil van Dijk, met wie hij jaren duels uitvocht in de Premier League. "Matta (De Ligt, red.) is al een tijdje mijn teamgenoot, hij is geweldig. Ik weet niet of hij speelt morgen, maar we hebben al genoeg duels uitgevochten op de training. Dat zal in het veld niet anders zijn."

Virgil van Dijk

Maar een grotere kans is er dat hij tegen Van Dijk zal komen te staan. De captain van Oranje kent niet zijn beste toernooi, maar zal niet gepasseerd worden. "Met hem heb ik ook geweldige duels uitgevochten in grote, zware wedstrijden. Soms won hij ze, soms deed ik dat. Allebei zijn het geweldige spelers. Het is mooi om tegen één van de beste spelers van de wereld te spelen. Daar doe je het uiteindelijk voor."

Hij heeft ook al een manier om de verdediging van Nederland uit de tent te lokken. Door veel te zwerven over het veld. Zoals hij dit EK al behoorlijk veel doet. Hij trekt best vaak terug naar de 10-positie. "Er zijn momenten in de wedstrijd dat Phil Foden of Jude Bellinham op die plek komen, dan ben ik wat verder weg in de spits. Je wil hen zoveel mogelijk ruimte geven. Maar soms wil je ook verdedigers meetrekken naar een positie in het veld, waar zij niet willen zijn. Ik ga proberen veel in de zestien te zijn, maar zal ook spelers wegtrekken."

Wout Weghorst of Memphis Depay

Kane werd ook gevraagd naar de kwaliteiten van Memphis Depay en Wout Weghorst. Weghorst was erg belangrijk voor Nederland dit EK en Memphis is nog een beetje zoekende qua doelpunten. "Ze zijn allebei anders, dus brengen ook heel wat anders in het veld. We bereiden ons voor op beide spelers, zodat we weten wat de gevaren van Memphis én Weghorst zijn", zei Kane.

Hij ging nog even door over de twee spelers die hij nog kent van hun tijd bij Manchester United. "Allebei hebben ze op hoog niveau gespeeld en spelen ze in de halve finale. Ze zijn dus gevaarlijk zat. We hopen ze onschadelijk te maken morgen, maar dat zal lastig worden. We focussen op onszelf, wat wij kunnen doen." De halve finale is woensdag 10 juli om 21.00 uur in Dortmund.

