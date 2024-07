Scheidsrechter Nederland - Engeland: matchfixing-zaak blijft altijd terugkomen als het over Felix Zwayer gaat

Felix Zwayer is woensdagavond de scheidsrechter tijdens het duel tussen Nederland en Engeland in de halve finales op het EK. De 43-jarige Duitser loopt al een tijdje mee in de voetbalwereld en maakte tijdens dit EK zijn debuut op een eindtoernooi. Het is een hoogtepunt voor de scheidsrechter, die jaren geleden flink in opspraak kwam vanwege matchfixing.

Daarvoor moeten we ongeveer twintig jaar terug in de tijd. Zwayer is op dat moment nog een jonge scheidsrechter en komt ook geregeld in actie als assistent. Dat is hij ook van Robert Hoyzer, een scheids die floot in de 2. Bundesliga. Zwayer nam in die tijd geld aan van Hoyzer, die uiteindelijk werd beschuldigd van matchfixing en het beïnvloeden van wedstrijden.

Dit is de scheidsrechter bij Nederland - Engeland: oude bekende fluit halve finale op EK De UEFA heeft de scheidsrechter voor de halve finale tussen Nederland en Engeland bekendgemaakt. Oranje krijgt in de halve finale te maken met een oude bekende, want de Duitser Felix Zwayer mag woensdagavond de wedstrijd in Dortmund fluiten.

Toen Zwayer samen met drie anderen aan de bel trok, werd hij voor zes maanden geschorst. Hoyzer mocht nooit meer fluiten, maar Zwayer kreeg als klokkenluider dus een relatief korte straf.

Uitgelekte documenten

Voor de buitenwereld werd dit pas veel later duidelijk. Dat gebeurde toen de Duitser in 2014 werd verkozen tot Scheidsrechter van het Jaar in Duitsland. Toen pas kwam Die Zeit achter documenten waarin precies duidelijk werd waar Zwayer toen van verdacht werd. Op dat moment had hij al een mooie loopbaan als scheidsrechter opgebouwd en had hij zelfs al een aantal interlands gefloten.

Beschuldiging van Jude Bellingham

Het schandaal is alweer van jaren geleden, maar wordt vaak weer opgerakeld als Zwayer een bepaalde rol heeft in een wedstrijd. Zoals in 2021 tijdens de topper tussen Borussia Dortmund en Bayern München. Zwayer gaf in die wedstrijd een late penalty aan Bayern na een handsbal, tot woede van Jude Bellingham.

De Engelsman speelde toen nog bij Dortmund en beschuldigde Zwayer weer van louche zaakjes. "Maar wat verwacht je dan ook als je de grootste wedstrijd van Duitsland laat leiden door een scheidsrechter die ooit een duel heeft gemanipuleerd." Die uitspraak kwam Bellingham op een boete te staan.

Zwayer was een paar dagen later ook de gebeten hond bij Mario Götze, die toen met PSV tegen Real Sociedad speelde. Zwayer gaf in die wedstrijd rood aan Ibrahim Sangaré en maakte volgens de Duitse WK-held van 2014 veel opvallende beslissingen. "Als je ziet hoe hij deze wedstrijd floot... Dat snap ik gewoon niet." Kort daarna had Zwayer er genoeg van: hij besloot te stoppen met fluiten.

Scheidsrechter stapt voor Turkije - Portugal op Cristiano Ronaldo af: 'Je moet me helpen' Voorafgaand aan de wedstrijd tussen Turkije en Portugal op het EK riep de scheidsrechters de aanvoerders van de teams bij zich. Hij had een belangrijke boodschap voor ze en vroeg om een respectvolle samenwerking.

Drie duels op dit EK

Na twee maanden besloot de Duitser om zijn loopbaan toch maar op te pakken. Het leverde hem ruim twee jaar later zijn eerste EK op. Hij was er overigens ook al bij op het WK van 2018 als videoscheidsrechter. Dat was toen nog vrij nieuw, want die technologie werd dat toernooi voor het eerst op een WK gebruikt. Ook had hij de leiding over de Nations League-finale van 2023. Dit EK floot Zwayer al de duels Italië - Albanië (2-1), Turkije - Portugal (0-3) en Roemenië - Nederland (0-3).

In de wedstrijd van Turkije tegen Portugal voelden de Turken zich meermaals benadeeld door Zwayer, zag het Turkse medium Fanatik. Ook zij schreven vervolgens over Zwayer en zijn rol in een matchfixingschandaal. Dat is dan wel twintig jaar geleden, maar blijft ook nu nog aan hem kleven. Zelfs vanuit eigen land kreeg hij vanwege zijn verleden tijdens het EK de wind van voren.

#EURo2024 #ITAALB #Zwayer

This match will go down as a great shame in the glorious history of german #Referee s over the last decades:

A referee who was involved in match fixing+who remained silent about it for 6 months until final moment, thereby enabling further manipulation, — Manuel Gräfe (@graefe_manuel) June 15, 2024

Alles over het EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.