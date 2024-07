Problemen Nederlands elftal in Duitsland: persconferentie Ronald Koeman vervalt

De persconferentie van het Nederlands elftal gaat niet door. De selectie zou namelijk per trein naar Dortmund komen, maar er zijn problemen op het Duitse spoor. Daarom gaat het schema nu op de schop.

Het Nederlands elftal reist nu alsnog per vliegtuig af naar Dortmund, waar woensdag de halve finale van het EK voetbal op het programma staat. Om 21.00 uur trappen Nederland en Engeland in Dortmund af.

Spelers en staf zouden dinsdagmiddag rond 16.00 uur per trein van Wolfsburg naar Dortmund reizen. Door een stremming op het traject is deze treindienst komen te vervallen. Het team vliegt nu dinsdagavond om 20.20 uur naar Dortmund. De om 19.45 uur geplande persconferentie in het stadion met bondscoach Ronald Koeman en Nathan Aké kan helaas geen doorgang vinden. Er wordt momenteel gezocht naar andere opties.

Vermoedelijk geen straf

De UEFA moedigt landen aan om met de trein te reizen naar wedstrijden. De kans is dan ook klein dat de Europese voetbalbond een boete geeft aan de KNVB voor het niet komen opdagen op de persconferentie. Dat is namelijk verplicht.

Halve finale

Engeland is woensdag de tegenstander in de halve finale. De Engelse spelers speelden in de achtste én kwartfinale een verlenging en hebben dus een stuk meer kilometers in de benen. Dinsdagavond spelen Frankrijk en Spanje tegen elkaar in de andere halve finale. Ook die wedstrijd begint om 21:00 uur.

Live Spanje - Frankrijk | Aftellen naar de eerste halve finale van het EK Het aftellen is begonnen. Om 21:00 uur spelen Spanje en Frankrijk de eerste halve finale van het EK 2024. Het strijdtoneel is de Munich Football Arena. Met ons live-artikel ben jij vooraf, tijdens én na de halve finale op de hoogte. Mis het niet.

Zondag staat om 21:00 uur de finale op het programma in Berlijn. Bij een zege van Nederland op Engeland reist de selectie normaliter terug naar Wolfsburg, waar de thuisbasis is tijdens dit EK.

Alles over het EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.