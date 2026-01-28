PSV en Bayern München delen meer geschiedenis dan men op het eerste gezicht zou denken. In aanloop naar de allesbeslissende Champions League-clash voor de Eindhovenaren zet Sportnieuws.nl de spelers op een rij die het shirt van beide clubs droegen, van absolute wereldsterren tot vergeten namen.

Arjen Robben

Arjen Robben brak bij PSV definitief door als internationale topper. In Eindhoven legde hij de basis voor zijn reputatie als ongrijpbare vleugelaanvaller, waarna een Europese topcarrière volgde bij clubs als Chelsea en Real Madrid. Bij Bayern München groeide Robben uit tot een clubicoon en legende. Zijn winnende goal in de Champions League-finale van 2013 tegen Borussia Dortmund bezorgde hem eeuwige roem in München.

Mark van Bommel

Mark van Bommel was bij PSV jarenlang het hart van het elftal, met als absoluut hoogtepunt als aanvoerder de halve finale van de Champions League in 2005. Bij Bayern München vervulde hij een vergelijkbare rol: strijdlustig, tactisch slim en als échte leider. Hij schreef geschiedenis als eerste buitenlandse aanvoerder van de Duitse recordkampioen.

Mario Götze

De WK-held van 2014 kwam in een lastige fase van zijn loopbaan bij PSV terecht. In Eindhoven vond Götze het plezier en ritme in het voetbal terug en had hij een rol in onder meer de gewonnen Johan Cruijff Schaal en KNVB Beker, beide tegen Ajax. Bij Bayern kende hij pieken en dalen. Götze kroonde zich in zijn eerste seizoen bij Bayern München direct tot Duits kampioen en pakte bovendien de nationale beker, de UEFA SuperCup en het WK voor clubs. Er volgden nog twee landstitels, al wist hij in München nooit uit te groeien tot een onbetwiste basisspeler.

Ivan Perišić

Perišić bracht zijn enorme ervaring mee naar Eindhoven in de herfst van zijn carrière. Bij PSV is hij een belangrijke mentor voor jonge spelers en levert hij met 21 goals en 21 assists al twee seizoenen een enorme bijdrage aan de succesjaren, bekroond met een kampioenschap en een naderende nieuwe titel. Eerder was hij bij Bayern een vaste waarde in het historische sextuple-jaar 2020, waarin hij zes officiële nationale en internationale prijzen in één seizoen of kalenderjaar greep. Dat lukten alleen Barcelona (2009), Bayern München (2020) en Paris Saint-Germain (2025).

Malik Tillman en Paul Wanner

Malik Tillman en Paul Wanner staan symbool voor de recente samenwerking tussen PSV en Bayern. Opgeleid in München, maar in Eindhoven uitgegroeid tot smaakmakers. Zijn creativiteit en doelpuntenproductie maakten Tillman razendsnel onmisbaar bij PSV, terwijl Bayern hem als eigen jeugdproduct nauwlettend blijft volgen, óók bij Bayer Leverkusen. Adrian Fein had een soortgelijke route, maar maakte een stuk minder indruk.

Wanner geldt als een van de grootste talenten uit de Bayern-opleiding van de laatste jaren. In de zomer betaalde PSV liefst vijftien miljoen euro, zodat de Oostenrijks-Duitse middenvelder in Eindhoven de kans krijgt om zich op het hoogste niveau door te ontwikkelen. Woensdagavond is het voor een extra speciaal duel, want dan speelt hij tegen zijn voormalig werkgever.

Jan Wouters

Jan Wouters belandde begin jaren negentig bij Bayern, in de nadagen van zijn carrière. Hij moest zich staande houden in een elftal vol internationals en gevestigde namen. Hij werd eenmaal kampioen in Zuid-Duitsland. Bij PSV kwam Wouters volledig tot zijn recht. Hij bewaakte de balans in het elftal, gaf richting aan jongere spelers en was bepalend in nationale topduels en in een aantal Europese wedstrijden. Na een jaar vol blessureleed was PSV zijn laatste club.

Søren Lerby

Søren Lerby kende een zeer succesvolle tijd bij Bayern München als speler tussen 1983 en 1986. Hij werd namelijk tweemaal landskampioen met Der Rekordmeister en mocht ook tweemaal de Duitse beker omhoog houden. Vervolgens kwam hij via AS Monaco bij PSV terecht, waarmee hij weer prijs na prijs wist binnen te halen.

Hij won namelijk de treble, door naast de Eredivisie en KNVB Beker óók de Europacup I te winnen. Het jaar erop werd hij opnieuw kampioen. Het was ook meteen zijn laatste club als speler. Bij Bayern waren ze hem nog niet vergeten, want hij mocht in het seizoen 1991/1992 de honneurs waarnemen na het vertrek van Jupp Heynckes. Na teleurstellende resultaten moest hij al snel vertrekken.

PSV - Bayern München

Woensdagavond clashen PSV en Bayern München in de laatste groepswedstrijd van de Champions League met elkaar. De Eindhovenaren móéten gelijkspelen (met wat geluk) of winnen om de tussenronde van het miljardenbal te halen, terwijl Der Rekordmeister genoeg heeft aan een punt om de tweede plaats in handen te houden. De aftrap is om 21.00 uur.

