Dit horloge van Real Madrid-speler Antonio Rüdiger is 30 keer zoveel waard als Champions League-beker

De Champions League-winst werd door Real Madrid uitbundig gevierd. De spelers hielden vol trots de beker omhoog na het winnen van de Europese hoofdprijs. Maar voor Antonio Rüdiger was die beker niet het meest waardevolle accessoire waar hij mee pronkte.

Om zijn pols schitterde namelijk een horloge dat wel dertig keer meer waard is dan de Champions League-beker. De Duitse verdediger vierde de 2-0 overwinning op Borussia Dortmund dus in stijl.

Exclusieve Patek Philippe

Rüdiger droeg een model van het merk Patek Philippe, het gaat om de Nautilus 5711/1A-018. Dat uurwerk heeft een waarde tussen de 1,49 miljoen en 2,44 miljoen euro. De Champions League-beker heeft een waarde van 'slechts' 45.000 euro.

Of de 31-jarige ook zo'n hoog bedrag voor het horloge heeft betaald is de vraag. Het gaat om een limited edition geproduceerd in samenwerking met juwelenmerk Tiffany & Co. Er werden slechts 170 exemplaren gemaakt, die in eerste instantie verkocht werden voor zo'n 50.000 euro. Vervolgens schoot de prijs op de markt omhoog.

Champions League-premie

Maar zelfs als Rüdiger wél die hoge marktwaarde voor het horloge heeft betaald, verdiende hij dat al bijna terug met de winst van de Europese hoofdprijs. Iedere speler van Madrid kreeg namelijk een bonus van 1,4 miljoen euro.

Rolex

Voor iemand die zulke bedragen op zijn rekening gestort krijgt is een exclusief horloge een hebbedingetje. Rüdiger heeft dan er dan ook wel meer in zijn collectie. Tijdens het vieren van het Spaanse landskampioenschap van Real Madrid werd de Duitser ook al gespot met een duur exemplaar.

Hij droeg toen de Rolex Daytona Platinum rond zijn pols. Dat horloge heeft een prijskaartje van zo'n 90.000 euro.