Ongekend: Real Madrid-spelers strijken monsterpremie van meer dan miljoen euro op na CL-zege

Real Madrid heeft de spelers een gigantische bonus van 1,4 miljoen euro uitgeloofd na de winst van de Champions League. De selectie heeft dit bedrag gekregen vanwege het winnen van drie prijzen dit seizoen.

Volgens MARCA wordt de 1,4 miljoen euro bruto per speler op de rekening gestort na de winst van de Champions League-finale. Real Madrid versloeg Borussia Dortmund met 2-0 in de eindstrijd. De Madrilenen wonnen eerder in het seizoen ook al de Super Cup en de Spaanse landstitel. De 1,4 miljoen euro is besproken tijdens een onderhandelingsmoment met een afvaardiging van de trainersgroep. Nacho, Luka Modric, Dani Carvajal en Toni Kroos hebben het bedrag uit het vuur weten te slepen voor de gehele selectie.

Prijzengeld Champions League | Miljoenen stromen binnen bij winnaar Real Madrid, ook verliezer Borussia Dortmund casht flink In de Champions League-finale was een flink geldbedrag te verdelen tussen Real Madrid en Borussia Dortmund. De winst van het toernooi was voor de Madrilenen, die met 2-0 te sterk waren voor Dortmund. Maar financiëel is het verlies van Dortmund juist gunstig voor de Duitsers.

Eerdere jaren

In 2022 won Real ook de Champions League en ook toen kreeg de selectie een bonus. In eigen competitie pakten de Madrilenen toen de beker en de landstitel. Het bedrag dat de spelers toen kregen was aanzienlijk minder. De selectie van Real kreeg toen een bonus van 900.000 euro en ontving daarmee 500.000 euro minder dan dit jaar. In 2020 beloofde voorzitter Florentino Pérez de bonussen, nadat de selectie in het coronajaar een gedeelte van het salaris in moest leveren. De spelers waren bereid om twintig procent in te leveren en dus beloofde de voorzitter compensaties in de vorm van bonussen