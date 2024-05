Dit is de 26-koppige voorselectie van Oekraïne op het EK, met Belgisch tintje

Oekraïne, tegenstander van België in groep E op het EK, heeft een voorselectie van 26 man naar buiten gebracht. Dat is al het aantal spelers dat in de definitieve selectie mag zitten, maar die wordt pas op 7 juni bekendgemaakt. De voorlopig selectie kent enkele spelers met ervaring in de Belgische competitie.

Sergiy Sydorchuk van Westerlo zit bij de selectie en dat geldt ook voor voormalig Pro League-spelers Ruslan Malinovskyi (ex-Genk), Bogdan Mykhaylichenko (ex-Anderlecht) en Roman Yaremchuk (door Club Brugge verhuurd aan Valencia). Zij spelen voorafgaand aan het EK nog oefenwedstrijden tegen Duitsland, Polen en Moldavië.

Champions League-finale

Ook Andriy Lunin, Oleksandr Zinchenko en Mykhailo Mudryk zitten bij de selectie voor de vriendschappelijke oefenwedstrijden. Lunin profiteerde dit seizoen optimaal van de blessure van Thibaut Courtois en stond veel wedstrijden onder de lat bij Real Madrid. Mogelijk speelt hij twee dagen voor het oefenduel tegen Duitsland nog de Champions League-finale tegen Borussia Dortmund, al is Courtois inmiddels weer fit. Zinchenko speelt bij Oekraïne vaak vanaf het middenveld, terwijl Mudryk het team van aanvallende impulsen moet voorzien.

Na de oefenwedstrijden begint op 17 juni het echte werk voor de ploeg van Sergiy Rebrov. Dan is Roemenië de tegenstander. Vier dagen later nemen de Oekraïners het op tegen Slowakije, om af te sluiten tegen België.

Voorlopige selectie Oekraïne voor EK 2024

Keepers

Georgiy Bushchan (Dinamo Kiev, OEK)

Anatoliy Trubin (Benfica, POR)

Andriy Lunin (Real Madrid, SPA)



Verdedigers

Mykola Matvienko (Shakhtar Dontesk, OEK)

Yukhym Konoplya (Shakhtar Donetsk, OEK)

Valeriy Bondar (Shakhtar Donetsk, OEK)

Oleksandr Tymchyk (Dinamo Kiev, OEK)

Vitaliy Mykolenko (Everton, ENG)

Illia Zabarnyi (Bournemouth, ENG)

Oleksandr Svatok (SK Dnipro, ENG)

Maksym Talovierov (LASK Linz, OOS)

Bogdan Mykhaylichenko (Polissya Zhytomyr, OEK)



Middenvelders

Andriy Yarmolenko (Dinamo Kiev, OEK)

Mykola Shaparenko (Dinamo Kiev, OEK)

Volodymyr Brazhko (Dinamo Kiev, OEK)

Stepanenko (Shakhtar Donetsk, OEK)

Oleksandr Zubkov (Shakhtar Donetsk, OEK)

Georgiy Sudakov (Shakhtar Donetsk, OEK)

Oleksandr Zinchenko (Arsenal, ENG)

Viktor Tsygankov (Girona, SPA)

Mykhailo Mudryk (Chelsea, ENG)

Ruslan Malinovskyi (Genoa, ITA)

Sergiy Sydorchuk (KVC Westerlo, BEL)



Aanvallers

Artem Dovbyk (Girona, SPA)

Roman Yaremchuk (Valencia, SPA)

Vladyslav Vanat (Dinamo Kiev, OEK)