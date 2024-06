Hier kijk je in Nederland de EK-wedstrijd van Oranje tegen Polen buiten op groot scherm

Na lang wachten is het komende zondag dan eindelijk zo ver: Nederland speelt tegen Polen de eerste wedstrijd van het EK voetbal in Duitsland. Zit je niet in het stadion en heb je geen zin om thuis te kijken? Op deze plekken in Nederland kun je op groot scherm het eerste groepsduel volgen!

In onze hoofdstad Amsterdam is de wedstrijd bijvoorbeeld bij Bar Kantoor te zien. Het restaurant claimt de wedstrijd tussen Nederland en Polen op 'het grootste scherm van Amsterdam' uit te zenden. Andere plekken waar grote schermen tevoorschijn worden getoverd in Amsterdam zijn onder meer Strandzuid en de Vondeltuin.

In Rotterdam kun je onder meer terecht op het Noordplein. Twee cafés hebben daar de handen ineengeslagen en zullen op grote buitenschermen het duel dat gespeeld wordt in Hamburg uitzenden.

Speelschema, uitslagen en stand EK 2024, groep D | Nederland hoopt op stunt tegen Frankrijk, maar ziet gevaar van outsiders Het Nederlands elftal zit niet in de 'Poule des Doods', maar echt een lekkere loting heeft Oranje ook niet gehad. Het treft met Frankrijk een van de topfavorieten voor de eindzege en ook Oostenrijk en Polen zijn teams om rekening mee te houden.

Woon je in het noorden van het land, dan kun je naar Groningen. Daar verzamelen Oranje-supporters zich zondag in de Oosterpoort en Forum Groningen om de wedstrijd te kijken.

In Breda wordt er, in tegenstelling tot veel omliggende steden, op een plein in de binnenstad ook uitgepakt met meerdere grote schermen.

Dit is de scheidsrechter tijdens het duel Nederland - Polen op het EK Nederland weet wie de scheidsrechter wordt tijdens het eerste groepsduel van het EK voetbal in Duitsland. De Portugees Artur Soares Dias fluit de wedstrijd tegen Polen. Dias floot al drie keer eerder een duel van Oranje en aan het laatste duel bewaart de ploeg van Ronald Koeman goede herinneringen.

In veel steden géén groot scherm

Niet in alle steden worden de grote schermen uit de kast getrokken. In Eindhoven bijvoorbeeld. Daar zijn grote schermen pas te zien vanaf een eventuele kwartfinale, aangezien er dan een evenementenvergunning moet worden aangevraagd. Ook in Den Bosch komt er waarschijnlijk geen gigantisch beeldscherm op de bekende pleinen.

In de Limburgse steden Maastricht, Heerlen en Roermond waren in mei nog geen aanvragen voor een groot scherm binnengekomen. In Venlo mag er op de Markt geen groot scherm neergezet worden, tot boosheid van de plaatselijke horeca.

Ook in Enschede voorlopig geen groot volksfeest op het plein. Niet vanwege de vergunning, maar vanwege de hoge kosten. Overigens wordt er in Almelo wel een groot scherm geplaatst. De geldproblemen in Enschede zijn ook in andere steden een probleem. In Doetinchem en Nijmegen bijvoorbeeld.

Dit is de weersvoorspelling in Hamburg tijdens Nederland - Polen Nederland speelt zondag de eerste wedstrijd van het EK voetbal tegen Polen. Die wedstrijd staat op het programma in het Volksparkstadion in Hamburg. Dat stadion is niet overdekt en dat zou zondag voor natte gezichten kunnen zorgen. Lees hier over het weer bij Nederland - Polen.

In Utrecht mogen er buiten nog geen beeldschermen in de openbare ruimte. Net als in Eindhoven gebeurt dat pas vanaf de kwartfinale. Uiteraard zijn er in Utrecht, net als in praktisch elk stad of dorp in Nederland, genoeg kroegen waar de wedstrijd wel te volgen is.

Alles over het EK

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.