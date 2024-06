'Vitesse vindt oplossing voor financiële problemen: Gelderse investeerder meldt zich'

Vitesse lijkt de eigen toekomst toch veilig te gaan stellen. Volgens Omroep Gelderland heeft een Gelderse ondernemer zich gemeld om de club over te nemen.

Die investeerder zou bereid zijn om een groot gedeelte van de schulden van de Arnhemse club over te nemen. Een buitenlandse investeerder heeft zich ook gemeld, maar Vitesse zou de voorkeur geven aan een Nederlandse overname. De Arnhemse ploeg wil geen zaken meer doen met investeerders over de grens. Eerder was de club in handen van Russische investeerders, waardoor Vitesse in de financiële problemen kwam. De club heeft zich onlangs pas ontdaan van de Russische investeerders uit het verleden.

'Er zijn serieuze biedingen': redden investeerders Vitesse van de ondergang? Er gloort hoop aan de horizon in Arnhem. Vitesse moet uiterlijk 17 juni een sluitende begroting indienen bij de licentiecommissie van de KNVB, om zich te verzekeren van een profbestaan. Meerdere investeerders brachten afgelopen week een bod uit op de club.

Deadline

Aanstaande maandag is de deadline voor het reddingsplan van Vitesse. De KNVB wil dan een sluitende begroting zien, waarmee de club de schulden gaat afbetalen. Komt die begroting er niet, dan bestaat de mogelijkheid dat Vitesse de proflicentie kwijt raakt. Die consequentie lijkt met de nieuwe Gelderse investeerder niet meer aan de orde. De geldschieter is bereid om zes miljoen euro van de schulden over te nemen. Dat lijkt genoeg te zijn om de proflicentie te behouden.

Coley Parry

De Amerikaan Coley Parry was in eerste instantie de nieuwe eigenaar van Vitesse. Zijn investering werd echter afgewezen door de KNVB. De geldschieter is met veertien miljoen euro inmiddels wel een van de grootste schuldeisers van de Arnhemse club. Vitesse wil Parry terug gaan betalen door middel een WHOA-procedure. Dat zou betekenen dat de Amerikaan dertig procent van zijn geïnvesteerde geld terug krijgt. Inmiddels zijn Vitesse en Parry in gesprek over een oplossing, maar de Amerikaanse geldschieter probeert het onderste nog uit de kan te halen.

Vitesse is een pressurecooker

De Gelderse omroep meldt wel dat de nieuwe investeerder een belangrijke eis heeft: het dealen met de problemen uit het verleden. 'Interim-directeur Reijntjes omschrijft de huidige situatie als een pressurecooker. Met andere woorden, onder de hoogste druk moet in korte tijd een oplossing bedacht worden voor een gigantisch probleem', luidt de conclusie van Omroep Gelderland.